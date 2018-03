Aaron Eckhart vai protagonizar filme de ação pela 1a vez LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Aaron Eckhart é cotado para fazer o papel principal em um filme de ação pela primeira vez. O ator, que interpretou o personagem Duas Caras no longa "Batman: O Cavaleiro das Trevas", vai estrelar a ficção científica "Battle: Los Angeles". O longa conta a história de uma batalha nas ruas de Los Angeles travada por um pelotão da Marinha contra uma invasão alienígena. Eckhart interpretará o comandante do pelotão. Jonathan Liebesman ("O Massacre da Serra Elétrica: O Começo") irá dirigir o projeto da Columbia Pictures, que ainda não tem data para começar. Eckhart fez fama em produções menores como Homens" e "Obrigado por Fumar". Ele retorna ao cinema no próximo ano como adversário de Jennifer Aniston no drama romântico "Traveling". Reuters/Hollywood Reporter