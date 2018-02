A voz do Queen causa espanto no mundo da ópera

M. CABALLÉ

BARCELONA

Gravadora: Universal

Preço médio: R$ 25

ÓTIMO

O cantor Freddie Mercury (foto) sempre disse que não tinha limites em sua vida, especialmente artísticos. Quando lançou o pouco inspirado Mr. Nice Bad Guy, em 1985, o seu primeiro álbum solo, ficou irado com as críticas negativas, entre elas a de que abusava da autoindulgência e de fugir do estilo grandioso de sua banda apelando para a música pop comum e seu brilho. A resposta veio dois anos depois, seguindo o conselho do amigo David Bowie: surpreenda com algo diferente. A música Barcelona, compacto que vendeu muito em 1987, tinha toda a megalomania que caracterizava Mercury, mas com um verniz erudito. A associação com a soprano espanhola Montserrat Caballé foi um sucesso ao unir rock e ópera de forma inusitada. Vinte e cinco anos depois, o álbum Barcelona, ganha uma reedição comemorativa bem simplesinha, com apenas uma faixa bônus. Ainda causa certa estranheza ouvir a potente voz de Mercury e as firulas de Caballé - aparentemente há uma incompatibilidade de estilos. Uma segunda audição ameniza o impacto e mostra coisas interessantes como The Golden Boy, The Fallen Priest e Overture Piccante. / MARCELO MOREIRA