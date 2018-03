A VOZ DO PUNK Para comemorar 30 anos, o festival de punk rock O Começo do Fim do Mundo volta reeditado como O Fim do Mundo, Enfim, juntando bandas históricas do rock nacional, como Ratos do Porão, Olho Seco, Inocentes (foto) e Lixomania. Realizado pela primeira vez em 1982, foi o primeiro a unir as bandas influenciadas pelo punk que havia explodido na Inglaterra e nos EUA, com The Clash, Sex Pistols e Ramones. ROBERTO NASCIMENTO