A VOLTA DE UMA OBRA PERDIDA

Sua estreia como compositor lírico em Londres aconteceu em 1763, exatos 250 anos atrás, com a ópera Zanaida, no King's Theatre, então dirigido por italianos. Baseada em peça de Metastasio, é cheia de intrigas, infidelidades - e final feliz. Depois de uma longa guerra, Soliman, o imperador turco, propõe a paz ao soberano persa Tamasse, oferecendo-lhe a mão de sua filha Zanaida. Este, porém, apaixona-se por Osira.

Libreto medíocre. Mas, acostumado com os fantásticos cantores na Itália, o que provocou horror mesmo em "John", logo apelidado de "o Bach inglês", foi a baixa qualidade do plantel disponível. Mesmo assim, escreveu árias de grande dificuldade e curtas, sem os "da capo" que encompridavam demais as árias convencionais em seu tempo, e introduziu três coros ao longo da trama. Mas mostrou mesmo todas as suas armas criativas na parte instrumental. Sua orquestra foi a primeira, em Londres, a incluir um par de clarinetas. Na cavatina do terceiro ato, por exemplo, as clarinetas e oboés dialogam com Zanaida; antes, no final do segundo ato, a ária "Parto, addio, lo vado a morte" exibe uma tensão emocional incomum. A seção de sopros cresceu bastante ao longo dos anos em suas óperas e música orquestral/concertante. Il signore Trombetta voltou para a Itália com a mulher pouco depois - e de Zanaida só se conhecia, até 2010, a abertura e oito partes vocais em redução de acompanhamento de piano.

Um musicólogo encontrou o manuscrito autógrafo integral da ópera na biblioteca de um colecionador norte-americano. Zanaida reestreou modernamente no verão europeu de 2011, no Festival Bach de Leipzig, com o grupo Opera Fuoco, liderado por David Stern. E este mês é lançada sua primeira gravação mundial, com os mesmos intérpretes.

A música de excelente qualidade exibe uma admirável paleta de timbres sinfônicos. O elenco é formado por jovens cantores. Os destaques ficam com a soprano Sara Hershkoiwitz, uma Zanaida irretocável, e com a mezzo Marina de Liso, travestida, vindo Tamasse. / J.M.C.