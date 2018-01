A volta de Mary Poppins em edição ilustrada com bordados Mary Poppins, a babá com poderes mágicos que vem encantando crianças e adultos desde os anos 1930, volta às livrarias brasileiras no primeiro semestre de 2014 em edição "bordada" da Cosac Naify. O lançamento vai coincidir com os 50 anos do filme. Quem assina a ilustração é o estilista Ronaldo Fraga, que concebeu os bordados e mandou seus desenhos para a equipe de Stela Guimarães, em Itabira (MG). Lá, os desenhos viraram bordados e, de volta a São Paulo, foram fotografados para integrar a obra, que conta com tradução de Joca Reiners Terron e posfácio de Sandra Vasconcelos, professora da USP.