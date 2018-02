A volta de Mandrake

Também entre nós as tentativas mais bem-sucedidas se deram na ficção policial: o Dr. Leite de Luiz Lopes Coelho, Mandrake (Rubem Fonseca), Espinosa (Garcia Roza), e, em clave humorística, Ed Mort, o inspetor Clouseau de Luis Fernando Verissimo. O segundo só não é o primeiro na ordem cronológica. Presente nas narrativas de Fonseca desde 1969, Mandrake, dublê de inspetor de polícia e detetive particular, sujeito cínico, sarcástico, mulherengo, dado a falar difícil até quando o assunto é banal, é o nosso mais afamado private eye.

Mandrake é apelido (do advogado criminalista Paulo Mendes), e uma indisfarçável, embora nunca explicitada, homenagem ao homônimo mágico dos quadrinhos, que, por seu turno, teve o nome inspirado na mandrágora, planta cujos atributos afrodisíacos, alucinógenos, analgésicos e entorpecentes a transformaram em sinônimo de feitiçaria. Tudo a ver com o bas fond em que o detetive carioca circula.

Nosso mágico sem cartola, cuja derradeira aparição na obra de Fonseca (Mandrake - A Bíblia e a Bengala, de 2005) acaba de ser relançada pela Nova Fronteira em versão eletrônica, já era um quarentão ao estrear num dos contos (O Caso de F.A.) de Lúcia McCartney. "A cidade não é aquilo que se vê do Pão de Açúcar", vai logo dizendo, dando a entender que o Rio de Janeiro por onde habitualmente circula não se presta a cartões-postais. Ele próprio nasceu e passou a infância numa zona central da cidade sem appeal turístico.

Esbocei-lhe um perfil biográfico, juntando dados pinçados das peripécias que protagonizou em Feliz Ano Novo (Dia dos Namorados), O Cobrador, A Grande Arte e Mandrake - A Bíblia e a Bengala. Ele merece o esforço.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Menino retraído e taciturno, Paulo perdeu a mãe muito cedo e foi criado pelo pai, pobre imigrante português do ramo de secos e molhados. Ingênuo, custou a duvidar da existência de Papai Noel e engoliu todas as histórias que lhe contaram sobre Zwig Midgal, associação de judeus dedicada ao tráfico de escravas brancas que, entre o final do século 19 e o início da Segunda Guerra Mundial, importou judias jovens e pobres da Europa para entregá-las à prostituição, as tais "polacas" que seu avô traçaria nos puteiros da Lapa e em breve serão personagens de uma minissérie da Globo, dirigida pelo cineasta argentino Daniel Burman.

A infância foi dura e a juventude não menos sofrida. Lavou chão e espanou balcões, vendeu meias, mourejou de sete às sete, emendando, sem jantar, com o curso noturno. Moleque, divertia-se cuspindo na cabeça dos enfarpelados passantes que a caminho do Teatro Municipal desfilavam debaixo do sobrado na rua Evaristo Veiga, quase esquina da 13 de Maio, onde morou na adolescência. Mais inteligente que estudioso, formou-se em segundo lugar no curso de Direito e revelou-se um advogado dedicado, íntegro e idealista; até que, cansado das petições, defesas e burocracias da lei, concentrou quase toda sua energia no que mais gosta na vida: sexo. Para desespero de seu sócio, Leon Wexler, com quem divide um escritório, de cuja janela, dali sim, avista-se uma paisagem de postal: o mar da baía, o parque do Flamengo e o Morro da Urca.

Wexler (ou Weksler, como é grafado na última aparição de Mandrake) é um profissional sério, experiente, misto de mentor e pai adotivo de Paulo Mendes. Cuida exclusivamente das causas cíveis, que não rendem quiproquós policiais, e só se mete nos casos de extorsão, chantagem e latrocínio assumidos por seu protegido se este correr algum perigo de que o safo delegado Raul não possa dar conta. Há muito acostumou-se ao humor ácido e ao pernosticismo intelectual do amigo, mas sua ginecomania ainda o desconcerta. "Gostar de mulheres dessa maneira é ainda mais neurótico do que odiá-las", jogou-lhe na cara o paternal parceiro.

Mandrake alega que as mulheres sempre o provocam e aos assédios não consegue opor resistência. A cicatriz que exibe na testa desde a adolescência foi causada, involuntariamente, por uma mulher. Ela, boasuda, passava na rua, na direção oposta, ele se virou para admirar-lhe o traseiro e enfiou a cara num poste. As demais - Marina e suas nádegas apetitosas, Gilda, Lili, a impulsiva Bertha Bronstein, sua sparring no xadrez, a nabokoviana Ada, Helô, a doida que tirou de um sanatório em Botafogo, etc., etc., etc. - só lhe deixaram marcas no coração e na memória. Se tanto.

Comer por via oral também gratifica seu penchant epicurista. Frugal no café da manhã (laranjada e queijo cavalo), não teme abusar das calorias no almoço, preferencialmente em restaurantes portugueses do centro do Rio e sempre regado a vinho luso (Periquita, Acácio, Terras Altas), que até em jejum é capaz de beber. Já teve uma cozinheira que no almoço lhe preparava franguinho com farofa, rosbife com champignon e salada de aspargos frescos, complementados por um Grão Vasco, "esvaziado" com queijo Serra da Estrela e torradas. Fechando o repasto, o indefectível charuto, se possível cubano: os Havanas Médio e Supremo, Partagas D-4.

Como o gosto por vinhos, charutos, mulheres, restaurantes portugueses e tantas outras coisas, sua felinofilia se confunde com a do próprio escritor, que também teve uma gata siamesa chamada Elizabeth, vesga de olhos azuis, a quem amou mais do que a qualquer mulher, como prova o breve e comovente relato (Betsy) que abre a coletânea Histórias de Amor.

Detesta dormir ("uma fraqueza") e qualquer distração - ler, ver televisão ou filme, ouvir música - lhe tira o sono. Sofre de insônia desde garoto. Chegou a passar dois meses inteiros fingindo que dormia. "Esse menino precisa dormir", alertou o pediatra, "dormir para sonhar." Só que ele sonhava acordado, imaginando o que seria na vida, indeciso entre o legionário Beau Sabreur, o galante aristocrata Pimpinela Escarlate e Pardaillan, o cavaleiro errante de Michel Zévaco cujas aventuras, aliás, também encantaram o pubescente Jean-Paul Sartre. Como é do conhecimento público, Paulo Mendes acabou se transformando, mesmo, foi no Philip Marlowe carioca.