A vitrine da première Brasil Embora o Festival do Rio ainda não tenha divulgado sua extensa programação - as mais de 20 mostras incluem tendências, pré-lançamentos e homenagens -, só o anúncio dos concorrentes da Première Brasil já deixa o sabor de água na boca. A competição de ficções terá nove títulos - Novela das Oito, de Odilon Rocha; Amanhã Nunca Mais, de Tadeu Jungle; Eu Receberia as Piores Notícias de seus Lindos Lábios, de Beto Brant e Renato Ciasca; Girimunho, de Helvécio Marins Jr. e Clarissa Campolina; Histórias Que Só Existem Quando Lembradas, de Julia Murat; Mãe e Filha, de Petrus Cariry; A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Vinícius Coimbra; O Abismo Prateado, de Karim Aïnouz; e Sudoeste, de Eduardo Nunes. Alguns já circularam por festivais nacionais e internacionais. Outros são 100% inéditos, como os de Beto Brant e Renato Ciasca, e Vinicius Coimbra, adaptado do original de Guimarães Rosa filmado por Roberto Santos nos anos 1960.