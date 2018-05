A vitória da alma sobre a personalidade é o surgimento da vida mais abundante que se encontra aprisionada no centro do coração humano. A vitória da alma sobre a personalidade é a diferença entre a eternidade e uma existência entrevada. As promessas místicas de outrora se aproximam da razão científica nos dias de hoje e logo será possível construirmos uma civilização verdadeiramente avançada, onde nossos inventos vão promover real bem-estar e progresso em vez de, como é hoje em dia, resultarem em sofrimento e decepção. Tecnicamente, não há mais nenhuma razão objetiva para nossa humanidade sofrer aqui, na Terra, mas o erro permanece porque a mente da atualidade é teimosa e ignora o princípio fundamental de seu funcionamento.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Durante um tempo não haverá como depender de segurança ou certezas, pois tudo ficará indefinido a ponto de não mais ser possível reconhecer a diferença entre o certo e o errado. Tempos perigosos vêm por aí.

TOURO 21-4 a 20-5

Ninguém assumirá a responsabilidade pelas tarefas que você deve executar, por enquanto não há almas tão nobres à disposição e nem isso seria desejável, porque as responsabilidades devem ser cumpridas pelos responsáveis.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Se as condições não são de seu agrado nem as pessoas presentes estimulam seu intelecto, o pior seria você demonstrar enfado. Todo mundo merece respeito, inclusive porque a atitude estimularia que tudo mudasse para melhor.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Apesar de todo o peso das decisões que você precisa tomar e a decorrente sensação de solidão por isso, você deve reconhecer que seu caminho não é necessariamente solitário, que essa carga pode e deve ser compartilhada.

LEÃO 22-7 a 22-8

O sentimento de culpa ainda é necessário para que nossa humanidade não se esqueça de conferir as responsabilidades que deixa de cumprir e quanto isso afeta negativamente o estabelecimento de um mundo maior e melhor.

VIRGEM 23-8 a 22-9

As pessoas arrogantes são as que se ressentem com maior facilidade, porque por trás de suas atitudes aparentemente fortes se oculta um ser humano inseguro que não tem avaliação positiva de si mesmo.

LIBRA 23-9 a 22-10

Feche os olhos por uns instantes num lugar tranquilo onde não circule gente e imagine um sol no centro do coração irradiando luz de glória e amor para toda a criação. Essa é a mais pura das realidades imagináveis.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Enfrente com coragem e atrevimento as situações atuais sem tentar se livrar delas o mais rapidamente possível, já que produzem incômodo em sua alma. Essas situações são complexas e não comportam soluções simplistas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Seria infinitamente mais prazeroso se deixar carregar pelas distrações que insinuam ser legítimo experimentar agora mesmo a recompensa pelo esforço que ainda sequer começou a ser empreendido. Seria, mas não é.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Quando seus atos forem reflexo fiel dos seus ideais, então terá chegado a hora de conferir a perfeição de suas obras. Antes disso, tudo continuará sendo experimentação sujeita a falhas e deficiências constantes.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Nada mais e nada menos do que você aceitar o que até agora foi inaceitável é o próximo passo que terá de ser dado para que o panorama fique mais tranquilo. Essa atitude gera, por antecipação, uma tensão enorme.

PEIXES 20-2 a 20-3

Expressar sentimentos com clareza sem o erro de apresentá-los tão atrapalhadamente que as pessoas se assustem com isso; considere a situação uma verdadeira obra de arte. Nada menos do que isso você precisa.