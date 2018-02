A virulência do amor É da eterna disputa de poder dentro dos relacionamentos conjugais que trata Nada de Dois - Seis Duelos Verbais. A peça, que entra em cartaz hoje no Sesc Consolação, debruça-se sobre os conflitos de um casal, seguindo desde o momento em que se conhecem até o reencontro, após a separação. Ainda que exaustivamente explorado pela dramaturgia, o tema dos desencontros amorosos aparece aqui em chave particular: sem espaço para laivos de romantismo, o texto do português Pedro Mexia está centrado nos diálogos ácidos e virulentos dos protagonistas Vasco (Messias Carvalho) e Joana (Mirela Pizani).