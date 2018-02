A vingança é um prato que se serve online

Como conquistar espaço na tela grande quando os competidores são do naipe de Carros 2, Transformers, Harry Potter? Só mesmo com muito humor. Este é o desafio do Cilada.com, primeiro longa-metragem de Bruno Mazzeo, que transporta para o cinema a fórmula de sucesso de Cilada, programa que o humorista escreveu, produziu atuou e levou ao ar no Multishow por seis temporadas e que virou quadro do Fantástico (aliás, o primeiro a migrar da TV a cabo para a TV aberta). A "versão estendida" do Cilada chega aos cinemas amanhã com a fila de concorrentes pesados acima. Mas nem Mazzeo, que no longa é "só" ator e roteirista, nem o diretor José Alvarenga Jr. temem a "cilada" da "briga pela cota de telas". "A nossa arma é sempre o bom riso. Às vezes perguntam: De novo comédia? "Sempre comédia." O Carros tem o enredo da Disney, O Transformers, a tecnologia. Cilada tem o humor brasileiro. A comédia nacional conquistou espaço que ninguém tira. Hoje somos blockbusters. É uma briga boa, que não estamos preocupados em ganhar, mas sim em ter nosso espaço", diz Alvarenga.

Ele sabe do que fala. Quando o assunto é fazer comédia e, mais do que isso, levar uma receita de sucesso na TV para a tela grande, Alvarenga é autoridade. Diretor de Os Normais 1 e 2, Divã, Os Trapalhões e a Árvore da Juventude, ele é uma das provas de que o novo humor brasileiro vai de fato muito bem. "Este é um terreno que até pouco tempo ficava com o Renato Aragão. Hoje nossas comédias fazem mais de um milhão de espectadores."

Procede, em tempos em que E Se Eu Fosse Você (1 e 2) chama a atenção dos produtores internacionais, que Muita Calma Nessa Hora (que tem roteiro de Mazzeo e produção de Augusto Casé, também produtor de Cilada.com) fez mais de um milhão, que Qualquer Gato Vira-Lata está quase batendo o milhão também, é hora de Cilada.com chegar para manter essa média conquistada com muito riso e suor. E, claro, muitas cópias. No caso de Cilada.com, são mais de 300.

É fato que não se deve esperar de Cilada.com a reinvenção do humor. Misto de comédia romântica com humor escrachado, conta a história do personagem Bruno, que, após um vacilo fenomenal com a namorada, vê sua reputação ser destruída pela moça, que "sobe" um vídeo na internet mais do que comprometedor. É a saga da "reconquista da reputação" que rende esquetes hilárias, vitaminadas por um elenco afiado que conta com Fernanda Paes Leme, Sérgio Loroza, Thelmo Fernandes, Carol Castro, Fabíula Nascimento, entre outros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fórmula básica que ganha um ingrediente picante que faz toda a diferença: politicamente correto. Amém! Afinal, piada boa desconhece o termo. Há uma ousadia quase naïve em cenas como "a do travesti" (qualquer semelhança com Se Beber Não Case 2 é mera coincidência), da nudez de Loroza. Na era do youtube, a privacidade acabou, mas o humor é eterno.

CILADA.COM

Direção: José Alvarenga Jr. Gênero: Comédia (Brasil/ 2010, 107 minutos). Censura: 14 anos. Estreia amanhã.