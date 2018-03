Antes de tudo, é necessário reconhecer a Vida Una que sustenta todos os seres, conhecidos e desconhecidos, visíveis e invisíveis. Depois vem o reconhecimento da personalidade separada. O isolamento não existe, os humanos que insistem mental, emocional e fisicamente na exclusividade acabam caindo inexoravelmente nas camadas inferiores da realidade. Na mais sublime glória está a unidade, o fato cósmico de sermos parte integrante de uma Vida Infinita. Por isso, o conceito de fraternidade humana é fundamental para inventarmos uma civilização de verdadeiro progresso aqui na Terra. Sem isso continuaremos patinando em falso, derrocando ídolos atrás de ídolos, todos aparentemente diferentes, mas iguais na sua perspectiva separatista.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Tome atitudes comedidas, principalmente quando você estiver com toda a razão do seu lado. Nada deve servir para se impor sobre as outras pessoas, porque o objetivo do que acontece é que haja união e não discórdia.

TOURO 21-4 a 20-5

Mais do que nunca, contenha seus impulsos. Em vez de reagir imediatamente aos acontecimentos, leve tudo para casa e reflita profundamente sobre os movimentos da atualidade, tomando atitudes mais discretas.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Meça seu progresso através da quantidade de vínculos de colaboração que você tiver conseguido estabelecer, porque essa será a base da verdadeira riqueza. O dinheiro irá e virá, mas esses vínculos permanecerão.

CÂNCER 21-6 a 21-7

No que depender do céu, haverá mais facilidade para você progredir. Porém, aqui na Terra a facilidade nunca é suficiente, porque progredir também depende de evitar os obstáculos que as outras pessoas tentam impor.

LEÃO 22-7 a 22-8

Certos desafios só serão superados quando você for além dos mesmos, interessando-se mais por outros assuntos maiores e melhores. Isso mudará a tônica dos acontecimentos e tornará irrelevantes alguns assuntos.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Os artifícios perdem a validade, porque não é possível sustentar para sempre algo construído sobre bases nada sólidas. Melhor assim, porque isso significará libertar-se do que era mero desgaste e estresse.

LIBRA 23-9 a 22-10

Até aqui suas razões prevaleceram, mas a partir de agora as razões alheias avançarão e ganharão força. Isso vai equilibrar bastante o jogo dos relacionamentos, mas num primeiro momento embolará o meio do campo.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Contenha seus impulsos, porque nada do que for feito no calor da discussão poderia dar bons frutos agora. Pelo contrário, se você se contiver e refletir melhor sobre os passos a ser dados, tudo dará mais certo.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

O espírito de aventura sopra seu vento indômito novamente, o que refresca enormemente a alma sagitariana. Só falta você dar um foco interessante a esse vento, para que os resultados beneficiem muitas pessoas.

CAPRICÓRNIO 21-3 a 20-4

Durante um tempo, será preferível você tomar decisões que tenham por objetivo garantir maior segurança e estabilidade. Isso limitará as negociações e anseios, mas criará fundamentos sólidos para seguir em frente.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Quanto mais você sabe, mais difícil fica a compreensão dos acontecimentos e da dinâmica dos relacionamentos. Porém, a dificuldade é alimento para a reflexão, que não deve ser evitada por meio de reações impulsivas.

PEIXES 20-2 a 20-3

Importar-se com dinheiro não é o mesmo que ser materialista. Ainda que haja forte tendência espiritual, nunca se deve desprezar o dinheiro, porque tudo é parte da criação divina, o dinheiro também ocupa um lugar nela.