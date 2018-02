Se você acha que os pensamentos se pensam sozinhos e que a mente é impossível de dominar, então você, inadvertidamente, abriu mão da experiência de ser, você apenas está no mundo e as correntes cósmicas sobrelevam constantemente sua existência. Porém, como todos somos integrantes dessas correntes, estas podem ser experimentadas de forma consciente e ativa. A principal característica de tão elevada situação é a vontade de proteger tudo que vive. A vida protege a si mesma, esta é sua fundamental virtude. Por isso, quando vemos esses seres humanos que promovem o "todos contra todos", só podemos sentir compaixão por eles, já que se encontram exilados por própria vontade da Vida que os anima, os protege e auspicia o progresso.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Todas as mentiras se desintegram, porque elas existem apenas durante o tempo em que as pessoas consensualmente se convencem que devem acreditar nelas. As pessoas só acreditam nas mentiras porque é conveniente para elas.

TOURO 21-4 a 20-5

O equilíbrio é a condição mais dura que nossa humanidade pode experimentar, lhe dá vertigens. É fácil a sensação segura de a balança pender para um e outro lado, mas não o ajuste constante que requer o equilíbrio.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Ore para ter inspiração suficiente e solucionar os problemas com sabedoria e justiça, pois, tudo deve estar em equilíbrio, todas as partes devem ser recompensadas de acordo com a proporção de seus esforços.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Há vida depois do relacionamento? Mais vida! Outra vida! Não tente voltar atrás, esforçando-se para recuperar o tempo perdido, a vida que você levava antes, horizontes mais valiosos se mostrarão ao longo do tempo.

LEÃO 22-7 a 22-8

De alguma forma as coisas acontecem, mas nunca por si, é sua vontade que as coloca em marcha, é o astral que você carrega com sua alma a todos lados como resultado do que fala, do que pensa, do que sente e do que faz.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A vida estará sempre do lado de quem a protege, porque ela protege a si mesma através das almas que se esforçam para protegê-la. Você pode fazer o que quiser com a Vida, mas ela só estará com você se você a proteger.

LIBRA 23-9 a 22-10

As pessoas se acostumam a ser cínicas, dando por sabido que a natureza humana se inclina naturalmente ao pior. Mal sabem que elas só enxergam o pior porque o desejam, perdendo com isso o melhor que lhes poderia acontecer.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

De poeta e de louco todo mundo tem um pouco. Você se expressa poeticamente quando suas palavras são verdadeiras, não deixando lugar a dúvidas sobre o que descrevem. É bom ser poeta, abre uma janela para o infinito.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Este é um desses momentos em que se deve fazer o necessário, a despeito de você apreciar ou antipatizar com a situação. As tarefas são todas necessárias e de igual importância, ninguém

é inferior ou superior.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Alguém terá de manter a cabeça no lugar e parece que é você. Enquanto todo mundo continuar com a boca aberta de espanto, você apenas faça o que a necessidade indicar. Tudo com eficiência, de forma exemplar.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A alma reconhece quando desígnios maiores estão em movimento, pois nesse momento ela não conduz as rédeas, se vê conduzida. Isso não é bom nem mau, é o que é, precisa ser experimentado com dignidade e elevação.

PEIXES 20-2 a 20-3

Tudo que de pior aconteceu em algum momento sórdido do passado é redimido imediatamente quando se experimenta o que de melhor a Vida oferece, consciência e proteção. Proteja a vida e a Vida sempre protegerá você.