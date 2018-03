'A vida não está fácil', diz Carolina Dieckmann sobre papel em novela

Carolina Dieckmann está feliz em esperar a morte. Na ficção, é claro. Após engatar três trabalhos na TV e no cinema sem nenhum descanso, a atriz se despede amanhã de Salve Jorge, quando Jéssica, sua personagem, receberá uma injeção letal da vilã Lívia (Claudia Raia). A loira de 34 anos diz que Jéssica, que foi traficada, estuprada e obrigada a engolir cápsulas com drogas, a afetou.

"Saio dessa novela exaurida emocionalmente. No espelho vejo que estou marcada pela Jéssica. Tem olheira, tensão, tristeza, um cansaço que não é comum. É de trabalho difícil, árduo. Não só de volume, mas de entrega", contou ao Estado. Ávida por uns dias de descanso, Carolina ainda vai ter de encarar o set de filmagem de Julio Sumiu, longa que ela começa a rodar este mês.

Chamada pela autora Gloria Perez para uma participação que duraria 18 capítulos, a atriz ficou cerca de três meses na produção. Uma das especulações é de que a permanência de Carolina tenha a ver com a baixa audiência no começo de Salve Jorge. A novela, cujo ibope costuma ficar na casa dos 30 pontos, chegou a marcar menos do que isso em alguns capítulos. Como a protagonista Nanda Costa não era um rosto tão conhecido pelo público, atribui-se a melhora no desempenho da trama à presença da loira. "Falar de tráfico é forte e a novela tinha essa responsabilidade. A Gloria falou que precisava de uma atriz com carisma. Antes de a novela estrear, era um receio do que iria acontecer quando as cenas fossem ao ar. A gente teve uma aceitação acima do esperado", avalia Carolina.

A carioca acredita que a parceria com Nanda teve influência. "Quando a Gloria escreveu a amizade das duas, sabia que as personagens unidas talvez agregassem muito uma à outra. O elemento surpresa é a química minha com a Nanda. Não dá para saber antes de acontecer."

A sequência de infortúnios na trajetória de Jéssica interferiu na vida de Carolina. Antes de a novela estrear, a atriz havia chorado após gravar a cena que a personagem é violentada. Ela, porém, não acredita que o trabalho tenha ficado mais tenso com o desenrolar a história. "Tenho me habituado a fazer cenas difíceis e ficado mais íntima dessa emoção. Mas não digo que ficou mais fácil. Quando fiz Três Irmãs, uma novela de surfista, eu estava exausta, mas ótima, queimada de sol. Poderia emendar outra novela que eu estava incrível. Eu saio dessa novela um pouco marcada. Acho que vou precisar de um tempinho para a tez da pele mudar. Não estou pegando sol. Isso faz muita diferença para mim. Não tenho aquele cotidiano saudável. Estou muito aqui dentro (no estúdio) e estudando quando estou em casa. E tem uma tristeza que acompanha, porque tudo o que leio é triste. Isso marca. A vida não está fácil. Mas eu vou me reerguer."

A atriz conta que a novela a deixou mais reclusa. "Tem um volume de trabalho que me ausentou da vida social. Acho que estou insuportável de conviver. Sou muito intensa, não é fácil. Meu marido está mais compreensivo e tem me ajudando em alguma coisa", desabafa ela, que, mesmo assim, se diverte com a função. "Quando estou em um trabalho como esse, a dose de prazer também fica dentro do trabalho. Por mais que seja dolorido, há um prazer masoquista de ter uma maturidade cênica, aprender com tudo que está ocorrendo. Quando a novela acabar, só penso em ir à praia. E sei que não vou poder, porque já emendei outro trabalho. Estou um pouco desesperada."