No mundo humano a vida é uma experiência complexa, pois diferente dos reinos mineral, vegetal e animal não é suficiente seguir os impulsos feitos instintos, mas decidir o que fazer com eles. Ainda por cima sofremos de ignorância; intuímos que a Vida guarda em si algo de uma magnitude que impressiona, mas que não conseguimos explicar e como dependemos só de nossas decisões, essa ignorância básica pode ser tratada como motivo que alimenta a preguiça e o conformismo tanto quanto atiçar a curiosidade que, aliada à criatividade, provoca inventos geniais. Destino escrito e livre-arbítrio se combinam no reino humano e não devemos nos admirar pela que talvez seja nossa única certeza: para nós, a vida é uma experiência de alta complexidade. Partir desse princípio é um bom início de jornada.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Situações complexas raramente podem ser esclarecidas com atitudes simplistas. Seria ideal que isso fosse possível, mas na prática tudo preserva a natureza complexa que foi posta em marcha inicialmente.

TOURO 21-4 a 20-5

Você é humano e por isso não tem obrigação nenhuma de reagir ao que acontece. Você é humano e por isso está disponível a atitude de conter os impulsos e fazer amizade com o tempo até achar uma resposta mais sábia.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Conter a raiva é necessário, a despeito de isso parecer impossível, já que haverá pessoas, inclusive, que recomendarão que você nunca contenha impulsos. É próprio da humanidade a capacidade de dominar a si mesma.

CÂNCER 21-6 a 21-7

As contrariedades não são verdadeira ameaça aos seus planos, mas acontece que as pessoas andam com a cabeça fora do lugar e, tomadas pela ansiedade, pisam na bola. Melhor conter-se e não reagir aos acontecimentos.

LEÃO 22-7 a 22-8

Certamente, no mais das vezes as oportunidades surgem e desaparecem com a velocidade do raio. Porém, isso não deve servir para você ficar sempre em estado de ansiedade, buscando aproveitar todas as que surgirem.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Desconfie da necessidade de discutir agressivamente para fazer valer suas opiniões. Pense bem: se a razão estiver do seu lado, será apenas uma questão de tempo para ela se confirmar na prática, sem necessidade de discutir.

LIBRA 23-9 a 22-10

Um dia a paciência acaba e quando isso acontece com os librianos é porque já passou tempo demais sem algo decisivo acontecer. Você vive tempos radicais que, talvez, exijam respostas radicais também.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Quando as outras pessoas perdem a cabeça, isso configura uma ótima oportunidade para você manter a sua no devido lugar. Afinal, se ninguém for capaz de dominar as próprias paixões, então tudo vai parar no inferno mesmo.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Os erros sempre serão motivo de enfado, mas os erros que se repetem à exaustão desafiam a capacidade de você dominar as reações agressivas. Porém, pense um pouco: esse tipo de reação solucionaria alguma coisa?

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Divertir-se é um direito legítimo, mas se essa atitude de pleno direito se converter no exercício de atividades doentias que promovam sofrimento, melhor você repensar seus direitos antes de seguir em frente.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Às vezes a alma é tomada pela certeza de que sempre que a boa fortuna lhe sorri, as coisas degringolam dentro de casa, como se as pessoas mais próximas conspirassem para que tudo corresse sempre mal em sua vida.

PEIXES 20-2 a 20-3

As atitudes impulsivas se cozinham no fogo fátuo de pensamentos frenéticos que você poderia conter, se assim o desejasse. Não será realista depois tentar encontrar culpados para as atitudes que você tomar.