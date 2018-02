A vida é sonho

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

A atriz pede à plateia que se levante e guarde um minuto de silêncio. Tempo para reverenciar um cabaré de travestis que, depois de 40 anos, está prestes a fechar as suas portas. Assim começa Gardenia, espetáculo que aporta a partir de amanhã no Sesc Pinheiros.

Parte da programação do FIT - Festival Internacional de Rio Preto, Gardenia é uma produção da reputada companhia belga Les Ballets C de la B. Estreou no ano passado, tornando-se um sucesso quase instantâneo. E vem chamando a atenção de espectadores e críticos ao redor do mundo por um dado particular: não se trata de uma obra de ficção.

No trabalho, que o coreógrafo Alain Platel dirige ao lado de Frank Van Lacke, não são atores ou bailarinos que sobem ao palco. Em cena, assistimos a sete travestis e transexuais. Nenhum deles trabalhou no cabaré Gardenia - casa que, de fato, existiu em Barcelona. "Mas todos participamos de shows semelhantes na juventude. Nos conhecemos quando tínhamos 20 anos. Hoje passamos dos 60 anos e estamos aposentados", diz a atriz Vanessa Van Durme, responsável pela concepção da montagem.

Foi no documentário espanhol Yo Soy Así que Vanessa encontrou o mote para a peça. O filme mostra o fechamento de um cabaré, desvendando as vidas particulares dos artistas que ali se apresentaram. No espetáculo, não existem depoimentos pessoais. Tampouco representações do que deve ter sido esse lugar que não mais existe. São poucas as palavras. Econômicos os gestos. A simples presença desses intérpretes - corpos envelhecidos, que não podemos classificar entre feminino e masculino - parece ser o que movimenta a criação. "Platel dizia a eles: "não interpretem". E é tão impactante vê-los ali, que eles não precisam mesmo fazer nada", acredita Vanessa.

Aos 63 anos, ela conta que mudou de sexo em 1975. "Fiz minha operação no Marrocos. Numa época em tudo era muito difícil, em que tive que fazer tudo sozinha." Abandonou a carreira de ator, a qual se dedicara na juventude. E só retornou ao teatro ao completar 42 anos. Gardenia é seu segundo trabalho ao lado de Alain Platel.

Sem rótulos. Nunca foi fácil rotular o trabalho da Les Ballets C de la B. Desde sua fundação, em 1984, a companhia constituiu um repertório pautado pela variedade de formas e estilos. Artistas de diferentes formações sempre influenciaram os processos criativos, que culminaram em novas maneiras de lidar com o corpo contemporâneo. Agora, não é diferente.

Gardenia se coloca numa zona de intervalos. Está repleta de movimentos, ainda que longe da potência física que esperamos reconhecer nos corpos de bailarinos. Pauta-se pela música, subvertendo canções, ainda que soe absolutamente impreciso classificá-la como musical.

"Também não é um show de travestis", lembra Vanessa. Para ela, o sentido do espetáculo recai sobre a experiência do envelhecimento. "Vivemos um momento em que todos precisam ser jovens. Parecer jovens. Estamos falando sobre como é ficar velho. As pessoas irão te esquecer, a morte vai chegar. Mas tudo bem. Enquanto isso não acontece você pode seguir adiante."

Ainda que tenham buscado subsídio nos relatos pessoais de seus intérpretes, Platel e Frank Van Lacke construíram uma obra que prescinde quase completamente dos diálogos. Também não existem personagens definidos. Apenas inúmeras e breves facetas daqueles que vemos sob os holofotes.

A contrastar com o elenco maduro, surgem as figuras de uma mulher de verdade e um jovem russo. Instauram a lembrança não só do vigor físico que se deteriora, mas dos arroubos e da urgência que o tempo se encarrega de amainar. Esse homem novo ainda precisa gritar a dor, que os outros conseguem calar.

"Durante 40 anos, eles apresentaram esse show. O mesmo show todas as noites", fantasia Vanessa sobre o espetáculo. "É ali que eles estão a salvo. Onde são admirados. Estamos vendo o final. Mas, para eles, é o auge."

Trajados de terno e gravata é que esses performers surgem quando as cortinas se abrem. Sua transformação, sua aproximação das formas femininas, acontece diante do público. Como se o palco fosse mesmo o único espaço possível, o único mundo para aqueles seres.

