A vida é maior

Convenhamos numa realidade e nos atenhamos a ela, a Vida será sempre maior do que nossa capacidade de compreendê-la, porque nosso entendimento está contido nela e nunca poderemos ser maiores do que sua glória para observá-la com objetividade. Cada um de nós é uma gota de vida mergulhada no oceano infinito de Vida; partir desse princípio assegura um andar pela existência promovendo respeito, ética e beneficiando a maior quantidade possível de pessoas com nossa presença. As almas arrogantes que se convencem inadvertidamente de que a Vida começou com o nascimento delas e que até a roda foi produto de suas criatividades, mal sabem a tragédia que escrevem para elas e seus próximos, pois encerram no calabouço do egoísmo o infinito que inexoravelmente se libertará destruindo-as.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Rapidamente surge uma nova oportunidade de dominar o que está em andamento, porém, com a mesma rapidez desaparece novamente. Será imprescindível você estar hoje com a mente clara, atenta e livre de contaminações.

TOURO 21-4 a 20-5

Aplique dinamismo, porque com tudo em movimento as coisas ruins perderão seu peso e as boas adquirirão um efeito mais concreto. Para aplicar dinamismo evite a preguiça e nem pense em descansar por enquanto.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Espírito e matéria não são adversários, seu casamento é indissolúvel. Por isso, não tenha receio de pensar em conquistar progresso material, mas avance nesse caminho preservando os princípios éticos também.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Outorgue importância às suas opiniões e atitudes, mas sem que isso transmita qualquer vestígio de arrogância ou excessivo egoísmo. A verdadeira importância de uma pessoa se demonstra na prática e não pela publicidade.

LEÃO 22-7 a 22-8

É tempo de fazer reflexões mais profundas, indo além das pequenas e grandes mentiras que sua mente formulou nos últimos tempos. Faça essas reflexões para que sua alma não fique paralisada na teia de mentiras.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A onda do futuro é as pessoas se congregarem e trabalharem em conjunto tendo em vista o bem comum. Isso é tudo o contrário de hoje, em que as pessoas se congregam tendo em vista apenas interesses particulares.

LIBRA 23-9 a 22-10

Por que tudo deve ser fruto de esforço aqui na Terra? Porque a alma está confinada a um calabouço corporal e impedida de dançar alegremente pelo infinito afora. Recupere essa percepção

e tudo será fácil novamente.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Promova a compreensão, encontre palavras eficientes para comunicar seus pontos de vista, quanto mais se a sua alma estiver convencida de que esses melhorariam a situação. Tudo depende, agora, de boa comunicação.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Por trás das matérias e assuntos mais complexos reside a perspectiva de grandeza e riqueza com que sua alma sonha. Fuja das facilidades e dos atalhos, entenda que essas condições só poderiam ser eventuais e não rotina.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Dar importância às pessoas próximas e também às distantes é o princípio dos bons relacionamentos. Como poderia haver algo parecido a um bom relacionamento quando as pessoas se desvalorizam mutuamente?

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

O excesso de alternativas é tão ou mais pernicioso do que a falta delas. Porém, no primeiro caso está oculta uma riqueza que acontecerá ainda que a indecisão faça você pensar que se perderam ótimas oportunidades.

PEIXES 20-2 a 20-3

Ideias boas são as que foram postas em prática para conferir se eram viáveis ou não passavam de fantasias. Agora é o tempo mais propício possível para você tirar as ideias da teoria e experimentá-las na prática.