A vida do ponto de vista da cobertura

Brasileiro filma melhor os pobres que os ricos. Essa frase se ouve nos bastidores de um cinema pouco disposto a enfrentar as elites com suas câmeras. Na contramão, Gabriel Mascaro traz em Um Lugar ao Sol nove habitantes do topo da pirâmide social brasileira.

Conscientes de sua posição privilegiada, esses personagens habitam apartamentos de cobertura em três cidades do País, Recife, Rio e São Paulo. É o recorte proposto por Mascaro. Ele não quer ouvir (e fotografar) os ricos habitantes de condomínios fechados, ou de residências individuais nos bairros que o mercado imobiliário chama de "nobres". Não. Ele deseja aquele que escolheu o topo do mundo para fincar residência.

Daí as imagens iniciais, que vão de um bate-estaca que coloca os alicerces de mais um arranha-céu a cenas tomadas de um elevador da obra, que reproduzem a vertigem da verticalidade.

A imagem referente à altura é também recorrente nas falas dos entrevistados. Sabem-se no topo; orgulham-se de sua posição mas muitos entre eles disfarçam essa condição sob o manto púrpura da humildade. "Olhamos essa imensidão e sabemos que somos uma poeirinha insignificante no universo", filosofa um deles. "Tudo é passageiro, nós e este imóvel", pondera outro. A maior parte é composta de gente razoavelmente culta, civilizada, pouco afeita a clichês. Apenas um entre eles, morador de São Paulo, se revela tosco o suficiente para se considerar uma espécie de macho alfa da sociedade competitiva. "Moro mais alto e com mais conforto do que os outros", diz, triunfante. Há muito besteirol, como o casal que elogia os "fogos de artifício, tão lindos", referindo-se à troca de tiros entre traficantes no Morro Dona Marta. E o raro espirro de consciência social de um rapaz pernambucano: "O que eu vivo aqui não é a realidade do Brasil".

O problema com esse tipo de filme é que ele parece ilustração de alguma tese pré-cozida. Algo como "a inconsciência das elites". Assim, o cineasta vai atrás de algo que já sabe. E os personagens, com raras exceções, não o decepcionam. Confirmam o que deles se espera. Mas é revelador.

UM LUGAR AO SOL

Direção: Gabriel Mascaro.

Drama: Documentário

(Brasil/ 2009, 71 minutos), filmado em São Paulo, no Rio e Recife. Censura: Livre.