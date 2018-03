A Vida da Gente18h/Globo

Manuela se interessa pela ONG de Lúcio. Marcos pede ajuda a Vitória para contar a Sofia sobre Ana, mas se arrepende ao ouvir o papo dela com a filha. Manuela diz a Rodrigo que ele é pai de Júlia.

Rodrigo diz que vai cuidar da filha. O médico diz a Jonas que sua cirurgia não pode ser revertida. Vivi incentiva Cris a fazer uma inseminação artificial. Rodrigo conta para Jonas que Júlia é sua filha.

Nanda se revolta ao saber que Jonas mandou Rodrigo sair de casa. Celina conversa com Lourenço, que aceita que Rodrigo vá com a filha para sua casa. Eva expulsa Manuela e Júlia de casa.

Manuela pede apoio a Iná. Rodrigo passa sua primeira noite com Júlia no hospital. Laudelino vai à casa de Iná cobrar atenção da namorada e leva um fora. Rodrigo deixa o hospital com Júlia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eva conversa com o diretor da empresa para tentar manter o patrocínio de Ana. Maria ajuda Rodrigo a cuidar de Júlia. Cris pede para fazer uma inseminação artificial, e Jonas fica chocado.