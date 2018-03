A viagem metafísica de Malick

15H50 NA GLOBO

(Acquamarine). EUA, Australia, 2006. Direção de Elizabeth Allen, com Emma Roberts, Joanna 'Jojo' Levesque.

Claire e Hailey são grandes amigas. Elas se envolvem em uma aventura ao encontrarem uma sereia chamada Aquamarine em uma piscina depois de uma forte tempestade. Aquamarine fugiu de um casamento arranjado por seu pai e está disposta a encontrar seu grande amor. Ela tem ajuda de Claire e Hailey para conquistar o galã local, um salva-vidas chamado Raymond.

Reprise, colorido, 110 min.

A Cidade Abaixo

22 H NA CULTURA

(Unter dir die Stadt). Alemanha, França, 2010. Direção de Christoph Hochhäusler.

A Mostra Internacional de Cinema na Cultura, apresentada por Renata de Almeida e Cunha Jr., exibe a versão legendada do filme A Cidade Abaixo. Um homem e uma mulher se encontram em uma galeria de arte e compartilham um momento fugaz de atração, mas nenhum deles toma a iniciativa. Dias depois, os dois estranhos (ambos casados) se encontram por acaso, resolvem tomar um café juntos e brincam com o inexplicável fascínio que sentem um pelo outro. Svenja está em um quarto de hotel com Roland, mas não consegue consumar o caso. Roland é um poderoso executivo do banco onde o marido de Svenja trabalha e arquiteta a transferência dele para a Indonésia para substituir um gerente recém-assassinado. Sem saber das ações de Roland, Svenja deixa de resistir. Reprise, colorido, 106 min.

Círculo da Morte

23 H NA REDE BRASIL

(The Circle). EUA, 2005. Direção de Yuri Zelster, com Angela Bettis,

Um matador profissional se prepara para mais um trabalho quando uma mulher apavorada bate em sua porta pedindo ajuda e dizendo que acabou de ouvir tiros. Ele pensa em mandá-la embora, mas acaba se interessando por sua história e descobrindo que ela está envolvida em seu trabalho: seu próximo alvo é justamente o marido dela. A mulher o convence a levá-la até o clube do chefão que contratou o matador para que ela possa pedir pela vida de seu marido e tentar não se tornar um alvo. A imoralidade e violência nesse clube são palpáveis e fica claro que ela está entrando no inferno sem chances de sucesso. Mas é só quando ela volta para o marido que se revela, com uma última guinada, seu verdadeiro pesadelo. Reprise, colorido, 108 min.

Muito Bem Acompanhada

0H15 NA RECORD

(The Wedding Date). EUA, 2005. Direção de Clare Kilner, com Dermot Mulroney, Amy Adams, Debra Messing.

Há dois anos Kat Ellis foi abandonada no altar. Agora sua irmã, Amy, está prestes a se casar e terá como padrinho de casamento justamente seu ex-noivo. Decidida a demonstrar ter superado o abandono, Kat contrata Nick Mercer como seu acompanhante no casamento. O que Kat não esperava era que Nick conquistasse a simpatia de sua família, demonstrando ser um genro perfeito e objeto de desejo de qualquer mulher. Aos poucos ela nota que a relação que possui com Nick, que era para ser de fachada, torna-se cada vez mais séria. Reprise, colorido, 90 min.

TV PAGA

A Árvore da Vida

7H15 NO TELECINE PREMIUM

(Tree of Live). EUA, 2011, Direção de Terrence Malick. Com Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Hunter McCracken, Laramie Eppler, Tye Sheridan, Fiona Shaw, Jessica Fuselier,

O horário é ingrato, mas quem se dispor a acordar muito cedo e tiver a manhã livre poderá começar o dia com esta viagem sensorial que Terrence Malick realizou de forma tão complexa e simples ao mesmo tempo. A Árvore da Vida acompanha a família O'Brien. Brad Pitt é o pai severo, mas bom. Jessica Chastain é a mãe doce e atenciosa. Eles são pais de três garotos que se dividem entre as figuras opostas, mas complementares dos pais. Tudo vai bem até que um dos filhos morre, no começo. A mãe cai em um luto profundo que se estende por quase todo o filme. Ela passa a questionara a severidade de Deus, o sentido da vida e o porquê de sua perda. Um dos filhos, Sean Penn na fase adulta, alterna a influência realista e mundana do pai com a espiritualidade da mãe. E é dessa dualidade que acompanha Penn, e também todo ser humano, que surge a beleza de A Árvore da Vida. Quem seria capaz de incluir no mesmo longa cenas da origem do universo, dinossauros, o cotidiano frenético de uma grande metrópole, lembranças bucólicas de infância, e até mesmo uma espécie de paraíso? Só mesmo Malick e seus delírios metafísicos. Houve quem não aprovasse esse grande circo místico montado pelo diretor sob a tenda de anos de montagem (aliás, o filme passou pela mão de cinco montadores, incluindo o brasileiro Daniel Rezende) e uma costura minuciosa de suas imagens e som. Mas quem abrir seus sentidos e se permitir vagar pelo filme sem grandes pretensões pode fazer uma grande viagem cinematográfica e até mesmo metafísica. Reprise, colorido, 138 min.

O Céu não Pode Esperar

20h05 NO TELECINE FUN

(The Chosen One). EUA, 2010, Direção de Rob Schneider. Com Steve Buscemi, Rob Schneider, Holland Taylor, Jack McGee, Brandon Molale, Peter Riegert, George Dzundza, Samantha Smith, Marcus Giamatti, Carolina

Gómez, Sanny Van Heteren.

Comédia despretensiosa sobre Paul (vivido pelo próprio diretor Rob Schneider). Ele é um homem de negócios em decadência que de uma maneira inesperada se torna O Escolhido e passa a ser venerado pelos membros dessa tribo que vive isolada do mundo. Reprise, colorido, 101 min.