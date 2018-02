A vez dos livros de gastronomia Pelo segundo ano, a Bienal do Livro, que começa dia 9 e vai até 19, terá espaço para conversas sobre literatura e gastronomia, com chefs cozinhando e o público experimentando. É uma tendência mundial. Eventos assim são realizados nas feiras de Frankfurt, Londres e Abu Dabi, por exemplo. Serão quatro encontros por dia. O argentino Chakall é uma das apostas da editora Senac para a feira paulista. Ele fala no Cozinhando com Palavras, dia 12, e lança A Cozinha de Chakall. Os homenageados Jorge Amado e Nelson Rodrigues também serão lembrados ali. Na mesa Gostosinhos e Nada Ordinários, dia 15, Ruy Castro fala dos lugares frequentados por Nelson. A gastronomia também ganha espaço nas livrarias. A Cultura do Rio foi a primeira do País a colocar fogão e pia entre suas prateleiras. Na Vila, em São Paulo, já são tradicionais os encontros do Degustação de Histórias, com Tanea Romão e Ilan Brenman. A Oficina de Escrita Criativa está com inscrições abertas para o curso Comida & Literatura. Esse interesse se reflete nos números das editoras. Nos últimos cinco anos, as vendas da Senac cresceram 107% - o índice foi de 24% entre 2010 e 2011. Já a Melhoramentos, que vendeu 22% mais em 2011 do que em 2010, quer encerrar 2012 com 3 milhões de livros vendidos. No seu catálogo há obras para todos os bolsos.