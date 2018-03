A VEZ DE MARIN ALSOP INFERNO DE NÓS DOIS SEM VERGONHA RETRO DINOSSAUROS PAPO COM HATOUM STORYBOARD E MAIS seleção da semana*

PARAÍSO

Quando: De 9/3 a 8/4. 5.ª a sáb., 21h30; dom., 18h30. Onde: Sesc Belenzinho. Rua Padre Adelino, 1.000, telefone 2076-9700. Quanto: R$ 24.

Melhor ator no Festival de Veneza do ano passado, Michael Fassbender faz um homem viciado em sexo no longa de Steve McQueen que estreia sexta. O ator é excepcional. Shame, o filme, é gráfica, e dramaticamente, ousado, prova de que o diretor é um talento a seguir. / LUIZ CARLOS MERTEN

SHAME

Direção: Steve McQueen (Reino Unido/2011, 101 min.). Elenco: Michael Fassbender, Carey Mulligan e James Badge Dale. Estreia prevista para sexta.

Na série Álbuns, de releituras organizadas pelo Sesc, os Titãs tocam Cabeça de Dinossauro, terceiro disco da banda e um dos marcos do rock brasileiro. Hits como Polícia e Homem Primata serão refeitos pela formação atual da banda, com Miklos, Bellotto e cia. / ROBERTO NASCIMENTO

TITÃS TOCAM CABEÇA DE DINOSSAURO

Quando: de 8 a 10/3 e 14 a 17/3, às 21h30.

Onde: Sesc Belenzinho. Rua Padre Adelino, 1.000. telefone 2076-9700. Quanto: De R$ 10 a R$40.

A memória tornou-se essencial na literatura de Milton Hatoum, colunista do Estado, que se destaca entre os autores contemporâneos justamente por transformar lembranças, suas ou de outros, em um poderoso compêndio de histórias humanas. Como exemplo basta ler os contos de A Cidade Ilhada (Companhia das Letras), livro que será o tema do encontro Sempre um Papo, terça, no Sesc Vila Mariana. Lá, Hatoum detalhará seu processo de trabalho. Imperdível. / UBIRATAN BRASIL

SEMPRE UM PAPO - MILTON HATOUM

Quando: 3.ª, às 20 horas. Onde: Sesc Vila

Mariana. Rua Pelotas, 141, tel. 5080-3000.

Quanto: Grátis.

Dando continuidade à sua série de mostras monográficas, o Centro Cultural São Paulo apresenta Storyboard, pequena e abrangente antologia de trabalhos do carioca José Damasceno. Mais ainda, a instituição inaugura no sábado uma mostra de Antonio Malta (foto) e Érika Verzutti. / CAMILA MOLINA

DAMASCENO, MALTA E ÉRIKA VERZUTTI

Quando: De 10/3 a 20/5. 3.ª a 6.ª, 10/20h; sáb. e dom., 10/18h. Onde: Centro Cultural São Paulo.

Rua Vergueiro, 1.000, 3397-4002. Quanto: Grátis.

OSESP

Quando: 5.ª e 6.ª, às 21h; sáb., às 16h30.

Onde: Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, s/n.º, telefone 3223-3966. Quanto: De R$ 44 a R$ 149.

Quando subir ao palco da Sala São Paulo na próxima quinta-feira, a maestrina Marin Alsop inaugura uma nova fase na vida da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Será, afinal, seu primeiro concerto como regente titular do grupo, iniciando uma gestão sobre a qual a expectativa é grande. É com a regente, afinal, que o público desenvolve uma relação direta, de proximidade, n qual talento musical e carisma costumam ter o mesmo peso. E é dela a responsabilidade de moldar a sonoridade do grupo, afastando o fantasma de descontinuidade que surgiu nos anos seguintes à demissão do maestro John Neschling por conta da demora na contratação de um novo titular.

Alsop começa o programa (que será repetido na sexta e no sábado na sala e na manhã de domingo, às 11 horas, no Parque da Independência) com Terra Brasilis - Fantasia Sobre o Hino Nacional, de Clarice Assad; em seguida, o Concerto n.º 22 de Mozart (David Fray, pianista) e a Sinfonia n.º 5 de Shostakovich. / JOÃO LUIZ SAMPAIO