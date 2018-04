Não importa quantas vezes tenha sido repetida uma mentira nem tampouco que o número de vezes a tenha feito parecer verdade, o tempo a destruirá porque somente o verdadeiro, bom e belo se sustentam na eternidade. Toda mentira cria sua própria destruição; às vezes essa acontece tão tardiamente ou de forma tão indireta que nossa humanidade respira aliviada, convencendo-se de que as mentiras em que ela se enrolou não têm nada a ver com isso, o que em si constitui outra mentira. Ao longo do tempo e familiarizada com a mentira, nossa humanidade inventa que verdade e mentira são relativas, que não há verdade e que por isso tudo dê na mesma. Enquanto isso, a verdade viceja no óbvio, como por exemplo: todos nascemos para viver.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Ser uma pessoa teórica e ideal na imaginação pode enganar algumas pessoas durante um tempo, mas as coisas acabarão enveredando pela verdade de forma inevitável. Imagine menos e faça mais, esta é a verdade.

TOURO 21-4 a 20-5

A capacidade de lidar diretamente com as verdades mais íntimas agrega alegria ao olhar das pessoas. Não é o que se vê por aí, pelo contrário, o olhar fugidio de quem tenta esconder-se

de si é o que mais se vê por aí.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Viva com a alma alinhada à verdade e perceberá que os anos passarão, mas a juventude permanecerá alimentando o brilho de seus olhos. As pessoas perdem a alegria de viver com tantas mentiras lhes pesando na alma.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Dar o troco é possível e desejável, mas não realmente necessário. Você poderia dar o troco não o dando, simples assim, porque não reproduzindo a mesma atitude demonstraria você estar acima e além dos algozes.

LEÃO 22-7 a 22-8

Melhor uma vida dura, mas verdadeira, do que tudo ser uma moleza resultante de teias mentirosas. A moleza e tranquilidade que as mentiras provocam seria apenas aparência, tudo desmoronaria em algum momento do futuro.

VIRGEM 23-8 a 22-9

As tortuosidades da mentira devem ser evitadas ao máximo, porque com a ajuda do tempo essas complicariam sua vida infinitamente além do que pareceriam simplificar de imediato. Melhor você nem começar a dizê-las.

LIBRA 23-9 a 22-10

Aposte em sua própria alma, faça acontecer tudo que for desejável como obra de sua vontade posta em ação. Eventualmente, você poderá não ter o sucesso esperado, mas nunca perderá absolutamente nada assim.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Simples assim, se quiser juventude, beleza e bondade, então se alinhe à verdade. Você não precisa confessar a verdade a ninguém, mas ser ciente dela, ter a alma sempre atenta ao que acontece, agindo de acordo com a verdade.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Aceite e prefira a dura pressão que impõe decisões, esse estado de coisas será infinitamente melhor do que a mole preguiça de continuar pulando de oportunidade em oportunidade sem empreender nada de concreto.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Siga o curso delineado pela sua própria vontade, ainda que a colocando em prática você perca a simpatia de pessoas que, inclusive, você gostaria de continuar vendo como aliadas. Este é um momento crucial.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

As pessoas que se complicam além da capacidades de superar essas complicações são as mesmas que ao longo do tempo se habituaram a dizer mentiras, criaram uma malha densa delas que não conseguem superar.

PEIXES 20-2 a 20-3

Ainda que pareça duro demais ajustar-se à verdade, ainda que sua alma se sinta tentada a fazer parecer que a verdade seria relativa e que por isso não teria tanto peso, mesmo assim a verdade continuará sendo a verdade.