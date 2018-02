À venda, imóvel ligado a Bob Dylan Está à venda na cidade de Hibbing, Estado norte-americano de Minnesota, o prédio onde o cantor folk norte-americano Bob Dylan fez seu bar mitzva (cerimônia judaica) aos 13 anos. Número 8 da Rua Bob Dylan Walk, o edifício residencial era uma sinagoga até os anos 1980. Os proprietários do imóvel são Brenda Shafer-Pellinen e o marido, que dizem ter adquirido a propriedade em 2001 com planos de construir uma pousada. Como o plano não deu certo, eles resolveram colocá-la à venda. O preço é de quase US$ 120 mil. O casal espera que a ligação do imóvel com o nome do cantor ajude a chamar a atenção de interessados.