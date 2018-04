A vantagem da espécie humana

A grande vantagem da espécie humana sobre a natureza é a de ter margem de manobra para ser independente de suas forças. Por outro lado, a grande vantagem da natureza é a de funcionar à perfeição, sem sombra de dúvida, já que gasta todo seu tempo fazendo o que deve fazer, sem teorizar ou mentir. Essa enorme vantagem de nossa humanidade ainda é nosso tormento e castigo; reconhecemos nossa independência, mas vivemos mais tempo teorizando o que seríamos capazes de fazer em vez de arregaçar as mangas e simplesmente fazê-lo. O único e verdadeiro sinal de espiritualidade consiste em nada falar de espírito e muito fazer em nome dele. Quando dedicarmos menos tempo à mentira e às boas intenções, começaremos a ser perfeitos como a natureza.

ÁRIES 21-3 a 20-4

O silêncio é amigo quando a expressão espontânea de um sentimento não tem plateia digna para apreciá-lo. Para você não correr o risco de transformá-los em ressentimentos, nesse momento seria melhor silenciar.

TOURO 21-4 a 20-5

Sua prosperidade nunca dependerá da ruína alheia, essa é uma ilusão perversa que só traria desgraça. Em vez de lutar contra quem quer que seja, lute a favor. Concentre sua consciência

na luta a favor, nunca contra.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Seu único salva-vidas para navegar com segurança nesta época é atrever-se a praticar o amor, tirando-o da dimensão dos sentimentos para convertê-lo numa ação inteligente. Demonstre confiança na vida praticando amor.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Nem sequer os astrólogos conhecem o futuro, pois ele se decide no foro íntimo do ser humano através de cada atitude que se toma ou se deixa de tomar. Olhe seu futuro com criatividade para você tomar as rédeas de seu destino.

LEÃO 22-7 a 22-8

A crítica fácil é uma forma mascarada de intolerância, um vício que as pessoas praticam sem saber que, assim, o amor lhes escapa, apesar de teoricamente elas o buscarem com ansiedade. O amor começa no próprio coração.

VIRGEM 23-8 a 22-9

As coisas não são fáceis para ninguém, nem mesmo para as pessoas que aparentam estar tudo bem. A facilidade depende da maneira como cada ser humano decide pensar os acontecimentos. Afinal, está tudo na mente.

LIBRA 23-9 a 22-10

Aceite as críticas com divina indiferença, inclusive tentando se alimentar com elas para fortalecer os motivos que orientam sua alma a transformar-se. Você ainda não sabe explicar o que acontece e isso promove insegurança.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

É inútil pretender segurança absoluta antes de tomar qualquer decisão, pois a vida é instável e infinita e se doa com maior generosidade às almas atrevidas, que envolvem seu corpo e alma nela. Siga em frente.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Uma coisa é oferecer ajuda a quem a necessita, outra diferente é pedir sem precisar, argumentando que nada se poderia fazer sem ajuda. É importante perceber a sutil diferença entre uma situação e a outra.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

A maneira como você soluciona os seus problemas contribui para aliviar a carga dos semelhantes, mas o contrário também ocorre. Pela forma com que você complicar sua vida pessoal, complicará também a de todo mundo.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Muitas pessoas poderosas que pareciam tão dignas e cheias de si demonstram agora que eram frágeis como a mentira. Tenha piedade das pessoas engolfadas por essa decadência que avança com velocidade surpreendente.

PEIXES 20-2 a 20-3

Pelas vias tortas só escrevem os deuses, nós, humanos, precisamos ser um pouco mais concisos e diretos em nossas atividades, pelo bem de ganhar tempo e viver o mais intensamente possível. Nada de tortuosidades, então!