A vanguarda do atraso da civilização humana, aquela que manipula o número para se eleger e depois nada fazer em nome do bem comum, apenas em nome dela mesma, é o inimigo verdadeiro contra o qual todas as pessoas de boa vontade devem lutar nesta época. Essa vanguarda do atraso se organizou em grupos criminosos e corruptos, mas também viceja em todos os corações humanos como a tendência de ocupar-se antes de tudo na satisfação de prazeres particulares para só depois esforçar-se em melhorar o mundo. Este é o momento da história humana em que a civilização pode ser melhorada e só há uma chance, que não é muito difícil de entender, já que há países inteiros que a executam: respeitar o bem comum e promover a beleza e a proteção dos cidadãos.

ÁRIES 21-3 a 20-4

A intenção de ser uma pessoa verdadeira não é suficiente. É dessas intenções nunca praticadas que é pavimentado o caminho do inferno. Ser uma pessoa verdadeira e íntegra deve ser o alimento de todas as atitudes.

TOURO 21-4 a 20-5

Uma só verdade seria capaz de libertar várias pessoas e lhes dar tempo para ser mais belas, vibrantes e bondosas. A falta de verdade faz com que as pessoas envelheçam mais rapidamente, sem alegria nos olhos.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Faça de sua vida um exemplo de brilho e capacidade de colocar a inteligência a serviço da vida, sempre alinhe sua personalidade à verdade, pois ainda que às vezes não seja possível declará-la, pelo menos você viverá por ela.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Demonstre na prática que você está acima e além das picuinhas que, levadas a sério, provocam males indizíveis. Sua alma já foi vítima disso e agora poderia dar o troco, mas paira no ar a dúvida de isso ser necessário.

LEÃO 22-7 a 22-8

Enquanto você depender de seu próprio esforço para ver seus empreendimentos prosperarem, não haverá como enganar a si com argumentos de que as coisas não dão certo por culpa de outras pessoas. Melhor assim.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Só ama verdadeiramente quem não for capaz de sentir ciúme pela pessoa que ama. Imediatamente após essa afirmação, a mente se enche de orgulho pelos seus argumentos, mas sua reação oposta comprova a afirmação inicial.

LIBRA 23-9 a 22-10

Faça acontecer, você tem esse poder em suas mãos. Eventualmente, se assim o decidir, acontecerá o que deve acontecer por obra do acaso e dos mistérios, mas assim não terá o mesmo sabor nem tampouco intensidade.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A mentira faz com que as pessoas percam a espontaneidade, já que sempre terão de conferir em seus pensamentos se a situação em andamento não coloca em risco a história imaginária que elas montaram previamente.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Este é um tempo decisivo e mesmo que isso pressione sua alma a ponto de parecer que por escolher isso ou aquilo pareceria perder-se outra coisa desejável também, a pressão dura será preferível a uma dispersão mole.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Entre provocar antipatia por tomar uma decisão polêmica e deixar as coisas como estão para simpatizar com pessoas próximas, prefira a primeira opção. Há coisas que precisam ser feitas a despeito de provocarem polêmica.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Uma vez aqui, outra vez aí, de vez em quando uma mentira. Porém, quando mentir se transforma num exercício automático do dia a dia, sua alma tem o dever de enxergar nisso um problema que ao longo do tempo será fatal.

PEIXES 20-2 a 20-3

A beleza anda de mãos dadas com a verdade, tenha certeza disso. Nenhuma mentira tem capacidade, nem agora nem nunca, de promover beleza e bondade, todas as mentiras criam problemas e provocam atrasos.