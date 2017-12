'A Última Sessão' reúne elenco que fez história no teatro e na TV

O ator, diretor e produtor Odilon Wagner encerrava a temporada de mais um espetáculo, há cinco anos, quando percebeu que, ao longo de sua trajetória, trabalhara com diversos veteranos do teatro. “Atores e atrizes talentosos que ajudaram a escrever a história do nosso teatro e TV, mas cujas histórias ameaçam se perder com o tempo”, conta ele que, aos poucos, foi anotando casos, especialmente os mais pitorescos. Depois de juntar um farto material, Wagner escreveu a peça A Última Sessão, que estreia no dia 16 de janeiro, no Teatro Frei Caneca.

Trata-se de um espetáculo de e sobre veteranos, interpretado por um elenco que é uma seleção de ouro: Sylvio Zilber, Laura Cardoso, Nívea Maria, Miriam Mehler, Yunes Chami, Gabriela Rabelo e Gésio Amadeu , além de Sonia Guedes e Etty Frazer, todos representando amigos, com idades variando entre 75 e 85 anos. “Certo dia, depois de um ensaio, decidimos somar o tempo de carreira do nosso grupo”, conta Zilber, exibindo um sorriso maroto. “Chegamos a um número aproximado entre 550 e 560 anos.”

Leia mais sobre o espetáculo na reportagem do Caderno 2 de domingo, dia 15.

Veja a seguir imagens do elenco em fotos de ontem e hoje.