A última noite de John F. Kennedy é exibida em vídeo inédito nos EUA

A última noite de John F. Kennedy está em vídeo caseiro inédito exibido no Museu Sixth Floor de Dallas, onde o presidente norte-americano foi assassinado em novembro de 1963.

A lente de Roy Botello captou a chegada de Kennedy, acompanhado por sua esposa Jackie, a uma reunião da Liga de Cidadãos Latino-americanos no Hotel Rice, em Houston, na noite de 21 de novembro de 1963.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A aparição do vídeo coincide com a chegada à internet de uma versão virtual do Despacho Oval do presidente, que permite acessar, através dos objetos que estavam em seu escritório, dezenas de projeções relacionadas, graças a Biblioteca Presidencial John F. Kennedy de Boston.

Ao contrário da elaborada diversão digital de seu despacho, o vídeo publicado nesta terça-feira em Dallas é um filme caseiro sem som, feito por um admirador do presidente Roy Botello com uma câmera de 8 milímetros guardada em uma caixa durante quase 47 anos.