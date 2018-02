'A última estação' é exibido no Egito Coprodução entre Brasil e Líbano, A Última Estação será exibida amanhã durante o 35.º Festival de Internacional de Cinema do Cairo. O filme, dirigido por Márcio Curi e com roteiro original de Di Moretti, retrata a história de árabes que imigraram para o Brasil nos anos 1950 em busca de uma vida melhor. Durante a preparação do filme, Di Moretti entrevistou 10 famílias libanesas. O elenco tem os atores brasileiros Klarah Lobato, João Antonio, Chico Santana, Narciza Leão, Sérgio Fidalgo e Adriano Siri, e o libanês Mounir Maasri. O longa abriu o último Festival de Cinema de Brasília e também participou da 36.ª Mostra de Cinema em São Paulo.