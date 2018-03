A ÚLTIMA CHANCE DE SOLTAR A VOZ

O coro das tardes de domingo encerra suas atividades amanhã, às 16h30, na final do The Voice Brasil (Globo), quando um dos oito participantes será eleito o campeão da primeira edição do reality. Bem-sucedida na audiência, a atração - que marcou 17 pontos no Ibope duas vezes, recorde do horário no ano - tem o desafio de conseguir lançar a primeira estrela de um programa musical, tarefa que o Fama, com temporadas exibidas pela emissora entre 2002 e 2005, e o Ídolos (Record) ainda não cumpriram.

"Tenho uma trajetória musical e uma carreira autoral antes do programa e pretendo continuar fazendo o que sempre fiz. É claro que todo esse impacto midiático do programa vai passar, mas a minha arte e a minha música continuam e é nisso que tenho de me focar", aposta a finalista paraense Liah Soares, de 32 anos, caso se torne a vencedora.

A cantora, parte do time do sertanejo Daniel, tem a popularidade a seu favor. Em uma das apresentações, ela ficou na lista dos nomes mais comentados do Twitter no mundo.

A baiana Ju Moraes, de 26 anos, integrante da equipe de Claudia Leitte, garante que nem tudo está perdido, caso não leve para casa o prêmio de R$ 500 mil e o contrato com uma gravadora. "Eu não preocupo com isso, pois tenho um trabalho antes do The Voice. A minha banda, Samba d'Ju, é um projeto que vem amadurecendo e crescendo em Salvador. Nunca buscamos o sucesso instantâneo, fizemos um trabalho de formiguinha na música baiana, sem grandes investimentos, mas que já tem uma base sólida. Então, ganhando ou não, vou continuar com ela e tenho certeza de que teremos o que merecemos na música", sentencia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além da tensão de cantar ao vivo em rede nacional, os participantes encararam semanalmente longas viagens de ida e volta a suas cidades de origem, pois não estavam confinados. Radicado em Canoinhas (SC), Danilo Dyba, de 24 anos, sofreu, "Moro em uma cidade sem aeroporto, portanto, sempre era preciso horas de viagem a mais, e o tempo em casa era curtíssimo", reclama.

Único homem na final, ele não se sente intimidado. "O que está em jogo é uma bela voz e não uma torcida masculina ou feminina. Só sei que estou adorando ser o homem das sete mulheres", brinca.

Na final, os oito se apresentarão em duplas na primeira parte. Assim que terminarem suas performances, quatro serão eliminados. Em seguida, os restantes cantam sozinhos, e o campeão será anunciado.

O apresentador Tiago Leifert não revela o nome do participante para o qual torce. "Tenho vários que gosto muito, até porque eles são muito diferentes uns dos outros. É o que torna a competição interessante", disfarça o jornalista, que tenta não deixar evidente sua preferência quando está diante dos candidatos e do público.

"Acho que, do mesmo jeito que é difícil para mim apontar uma música que eu goste, é difícil escolher uma voz só. Posso dizer que até agora só discordei de duas eliminações, vamos deixar assim", minimiza.

Leifert jura que não se arriscou a cantar ao lado dos participantes e conta que tem medo de encarar os treinadores, como são chamados os artistas escalados para orientar os calouros. "O Lulu (Santos), sem dúvida, me colocaria mais medo, simplesmente pelo ícone que ele é", derrete-se o apresentador.

Aposta da Globo, ele, que deixou temporariamente o comando do Globo Esporte para ficar à frente da atração, acredita que não mudou o comportamento diante das câmeras ao mostrar emoção nas apresentações.

"Acho que pessoas que não assistiam ao Globo Esporte podem, talvez, dar uma chance para o programa e, aí, cabe a nós conquistá-las de vez. Porém, quem já me acompanhava lá e no Central da Copa não viu algo muito diferente, né? Acho que mudei de assunto, mas continuo o mesmo cara", analisa.

Na quinta-feira, o reality musical The X-Factor (Sony) também chegará ao fim. Antes das transmissão ao vivo dos EUA, às 23 h, a semifinal gravada será exibida duas horas antes. Apesar de as atrações musicais não estarem confirmadas, sites norte-americanos especulam que a jurada Britney Spears subirá ao palco.