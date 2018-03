A imposição de dogmas que afastam nossa humanidade do relacionamento necessário com o mundo divino do qual somos feitos é, com certeza, a principal das transgressões que merece retificação. Mexer nesse assunto é como mexer numa colmeia de abelhas africanas completamente nu. O poder material e de convencimento das castas sacerdotais de todas as religiões detém uma influência dogmática sobre as massas, alimentada por fantasias terríveis que assustam nossa humanidade desde a mais tenra infância. Ante essa transgressão evidente, ou nossa humanidade se refugiou no fanatismo e passou a defender os dogmas cega e violentamente, ou tentou se libertar criando para si alternativas que não foram eficientes. Uns e outros precisam ser protegidos e incentivados a promover a transformação das religiões.

ÁRIES 21-3 a 20-4

É sábio não depender da sorte, porém, ainda mais sábia é a atitude de aproveitar os lances de sorte quando esses acontecem. Para isso é necessário manter a mente clara e bem focada naquilo que se pretende conquistar.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A liberdade é sagrada, serve para criar maravilhas e perpetrar crimes. Isso torna nossa humanidade responsável por tudo que acontece aqui na Terra e que a natureza não produziu. Cuide de suas responsabilidades.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Evite confundir-se ou iludir-se, tudo que de bom poderia acontecer agora depende inteiramente do grau de ousadia que você decidir aplicar através das atitudes. É hora de demonstrar sua fé na vida e destino.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Confinar-se em relacionamentos para as pessoas se maltratarem mutuamente é uma tolice. Afinal, o que caracteriza o progresso da alma é o exercício da liberdade. Agora é tempo de você colocar sua liberdade em prática.

LEÃO 22-7 a 22-8

A necessidade é a mãe do destino e a verdadeira justificativa de todos os direitos. Lutar por direitos que não forem realmente necessários levanta a suspeita de haver um mero capricho alimentando o conflito.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A verdadeira e eterna riqueza consiste em desenvolver relacionamentos desinteressados. Esses serão a base do ulterior desenvolvimento e progresso, porque as pessoas incentivarão você a seguir pelo caminho certo.

LIBRA 23-9 a 22-10

A simplicidade está disponível a você, por que não aproveitá-la? Enquanto isso, deixe os grandes e por enquanto insolúveis problemas de lado, num futuro nada distante você os administrará melhor de acordo com a necessidade.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Dentre todas as necessidades, divertir-se é uma das mais importantes. A alma leve e plena de alegria sempre será capaz de tomar decisões mais sábias, as quais, evidentemente, beneficiarão todas as pessoas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Distribuir para progredir, esta é a lei do momento. Todo progresso depende de suprir reais necessidades, perante as quais o maior número possível de pessoas se beneficiaria. Pense nisso e tome as suas atitudes.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Ainda que as pessoas próximas não compreendam sua radical guinada e critiquem você por ter transformado suas opiniões, se a sua alma segue o caminho da necessidade será protegida pelo direito calcado sobre essa.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

É impossível criar se a sua alma se acomoda na realidade dominante. É necessário opor-se à realidade, mesmo que aos olhos do mundo essa seja a melhor possível. Acomodar-se é o oposto do processo de criação.

PEIXES 20-2 a 20-3

Confie menos na sorte e mais na sua capacidade de enfrentar o que parece tão temível, mas que somente representa o estertor de um passado que ao não fazer mais sentido perde sua força numa velocidade estonteante.