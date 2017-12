A trama de espiões que se resolve em palavras

Um filme de espionagem como você nunca viu. Agente Triplo, de Eric Rohmer, se distingue em tudo dos 007 da vida, ou mesmo de espécimes mais sofisticados do gênero, e se resolve quase por completo no âmbito da palavra e não no da ação. Também a sua época não é a preferida dos filmes típicos de espionagem, a Guerra Fria entre as duas superpotências, Estados Unidos e URSS. Situa-se nos anos 1930, em Paris, no período que precede a 2.ª Guerra Mundial.

Fiodor (Serge Renko) e Arsinoé (Katerina Didaskalu) vivem num apartamento em Paris. Ele é um russo branco, filiado a um grupo czarista que conspira contra o regime comunista implantado pela revolução de 1917. Ela é uma pintora grega. O casal estrangeiro tem como vizinho um casal francês, simpatizantes comunistas. A diferença ideológica não impede a amizade entre eles.

Mas, enquanto isso, a situação internacional se agrava. Na França, assume o governo socialista da Frente Popular, de Leon Blum. Na vizinha Espanha estoura a Guerra Civil entre republicanos e fascistas. A Alemanha se arma de maneira ostensiva. A guerra parece inevitável. E ela certamente virá. Paris situa-se no centro dos acontecimentos e a maior parte das pessoas leva a vida como pode, enquanto o pior não começar. Há um clima de urgência no ar, e este se sente nos diálogos dos personagens. Como um frenesi de viver, já que não se sabe se haverá um amanhã.

Enquanto Paris ferve, Fiodor se ausenta em sucessivas viagens. A própria mulher não sabe aonde ele vai, "por razões de segurança". Um conhecido julga tê-lo visto em Berlim. Mas o que estaria fazendo lá? Nesse meio tempo, sua esposa, Arsinoé, linda e elegante, começa a apresentar problemas de saúde. Precisa de tratamento médico adequado.

Todos, no filme, falam muito. Fiodor mais que qualquer um. O interessante é que, quanto mais se fala, mais ambígua parece a situação. Como se as palavras, em vez de comunicar ou descobrir uma realidade, servissem para ocultá-la, ou dissimulá-la na neblina. "Às vezes é melhor falar a verdade, porque é a última coisa em que acreditarão", ensina um personagem. Sim, dizer a verdade para mentir melhor.

Esse teatro de sombras é filmado à maneira de Rohmer, clássica, despojada, sem nenhuma gordura. Um cinema ascético, estupendo.