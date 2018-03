A trajetória de Volpi em 18 telas, vista pelo contemporâneo Pasta

Volpi ganhou uma sala à parte no quinto andar da nova sede do MAC, onde antes funcionava o Detran. São 18 telas entre as 21 que estão no acervo do museu, a maioria proveniente da coleção particular do crítico turco Theon Spanudis (1915- 1986), um dos grandes incentivadores de Volpi a partir de 1950, quando o psicanalista se estabeleceu no Brasil.

A coleção das obras de Volpi do MAC/USP, segundo o curador da mostra, o também pintor Paulo Pasta, "é muito representativa de sua passagem do figurativo para os esquemas figurados do real, em que ele conquista a autonomia do plano". Isso é especialmente visível, observa Pasta, nos casarios de Itanhaém e Mogi das Cruzes, pintados entre o fim da década de 1940 e o começo dos anos 1950. É uma transformação "muito sofisticada", ainda de acordo com o curador, pois Volpi, ao trocar a tinta a óleo pela têmpera, simplifica as formas, submetendo-as a um processo de depuração.

"Penso que Volpi, com esse movimento, cria uma espécie de evasão para o cotidiano, como Manuel Bandeira na poesia, que fez deslocamento parecido, voltando seus conteúdos para a experiência comum." Esse movimento não resultou apenas numa mudança temática, mas principalmente formal, conclui Pasta, atribuindo a Volpi uma sintonia fina com as questões de sua época.

A transição do óleo para a têmpera, como observou o crítico Lorenzo Mammì, permitiu a Volpi garantir o valor absoluto da cor, conciliando Morandi e Matisse. Sobre essa simplificação formal, Mammì observou, em monografia sobre ele, que Volpi faz essa síntese numa das telas da mostra, Casa na Praia de Itanhaém (década de 1940/50), em que as linhas oblíquas da casinha "sugerem ao mesmo tempo perspectiva e plano".

Iletrado, Volpi criou uma pintura sofisticadíssima, de rara inteligência visual, "a pintura menos neurótica que eu conheço", como diz o curador Paulo Pasta, identificando-se com o pintor justamente pela busca matissiana da harmonia e da beleza criadas pela formas, sejam elas as "bandeirinhas", os "mastros", as "fachadas" ou os brinquedos populares reunidos pelo curador numa única parede em frente a uma das mais soturnas telas de Volpi, conhecida como Barco da Morte, pintura em preto e branco em tudo próxima aos metafísicos italianos.