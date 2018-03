A tragédia de Mercury segundo um filósofo

Foram 20 anos de carreira e mais de 300 milhões de discos vendidos desde que Farokh Bulsara, verdadeiro nome de cantor Freddie Mercury, formou o Queen no começo dos anos 1970 ao lado do guitarrista Brian May e do baterista Roger Taylor. Fosse outro biógrafo, o livro teria começado justamente aí. No entanto, Selim Rauer fez o movimento inverso, voltando à infância do vocalista, morto aos 45 anos, para descobrir como os oito anos que estudou num colégio interno marcaram sua vida.

Em linhas gerais, o biógrafo mostra como Mercury nunca esteve em sintonia com o mundo nem com ele mesmo. Nascido em Zanzibar numa família de origem persa e bastante tradicionalista, o cantor desembarcou na Inglaterra em 1964 para estudar design, exatamente quando a arte pop dominava o cenário - visual e musical, ao promover o psicodelismo. Foi no Soho e na Tate Gallery que Mercury formou seu gosto de futuro colecionador de arte, enquanto lavava pratos no aeroporto de Heathrow.

Essa primeira parte da biografia é a mais atraente. A parte central (o início e a evolução da carreira) é menos interessante. Rauer reserva o melhor para o fim, contando como Mercury assumiu sua homossexualidade e enfrentou dignamente a aids, que o matou no Natal de 1991.