A terceira identidade do 'policial Diogo'

Raro caso de ator de musicais a "pular" para a TV e gravadora quase que ao mesmo tempo, Daniel Boaventura já era um nome antes de aparecer na novela Passione como o policial Diogo. Sua nova investida, um disco só com canções italianas, vem a fechar o perfil de um artista sem pudores em "jogar para a galera". E nem sempre isso é ruim. Italiano é daquelas espécies de greatest hits, com Amore Scusami, Mambo Italiano, Champagne, Io Che Non Vivo Senza Te. A empostação não é a do Daniel dos musicais, mas o recado é bem dado.

