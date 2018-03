'A televisão me escolheu'

Apesar de a Íntima ser o tipo de mulher que se projeta na filha, ela parece bem divertida. É isso mesmo?

Ela é divertida, mas não sei se é bem-humorada, não... Não vejo a Íntima como uma pessoa feliz, pra cima, como as personagens que costumo fazer. Só pelo aspecto de ela viver uma vida sem função, que se resume à filha, já acho que ela não é feliz.

É tragicômica.

É. A gente percebe nas entrelinhas que ela tem uma coisa de meiga, mas que é muito manipuladora. Ela tem várias características de uma pessoa que não vive dentro do padrão que eu chamo de felicidade. Evidentemente, é um dos lados engraçados da novela, porque a família é hilariante. Eles se vestem como nos anos 60, o marido é cover de Elvis. E aquela garota, coitada, que vive penteada e maquiada? Não dá pra ser feliz daquele jeito.

Em A Lua Me Disse, o Miguel Falabella te deu a Assunta. Agora, você é a Íntima. De onde será que ele tira esses nomes?

Ah, isso é coisa do Miguel! Uma delícia, porque é muito teatral. É um humor constante e direto, você acha graça desde os nomes.

Tem alguma experiência nesse universo das misses?

Não, é absolutamente estranho. O máximo de experiência que tive foi quando concorri como A Mais Bela Estudante. Não ganhei, não. Mas fiquei em segundo lugar...

Há tentativa de revival desses concursos.

Sim, de um tempo pra cá a gente voltou a ouvir falar. Mas acho que já perdeu muito do glamour. E agora as misses são muito fabricadas. Antes, as ambições eram outras. Eu era bem garota, mas me lembro de ouvir comentários de que as moças que participavam poderiam conquistar um bom casamento ou quem sabe sair dali para uma carreira - tudo dentro de uma outra perspectiva, bem menos agressiva que a de hoje.

Você era criança quando começou a atuar. Foi tranquilo ou teve problemas, como a Belezinha?

A minha mãe não era como a Íntima, não. Na verdade, a TV me escolheu: fui assistir a um programa na TV Excelsior e um produtor me disse "preciso de uma menina como você, cadê a sua mãe?". Eu tinha 7 anos. Quando vi, já era a minha profissão.

Sempre me chamou a atenção o fato de você não usar sobrenome. Como foi essa decisão de ser simplesmente Elizangela?

Bem no início, eu usava o Vergueiro. Um dia, o (ator)Moacyr Deriquém disse para minha mãe que deveria ser só Elizangela, porque era um nome muito incomum. Seria mais fácil de lembrar.

E hoje deve ter muita Elizangela por aí por sua causa.

Muitas, não! São todas por minha causa, no Brasil todo, e de uma geração que tem no máximo 35 anos. Tanto é que quando conheço uma, vou logo perguntando "quem gosta de mim, é seu pai ou sua mãe?".