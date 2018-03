A SUBLIME AVENTURA DE PIRATAS DE FRITZ LANG

Barba Rubra é obra de um diretor em pleno domínio da sua arte, mas que reflete sobre a velhice. O mais interessante é que o faz por meio da aventura de um jovem. O filme conta a história de um garoto que, na Inglaterra do século 18, fica órfão. A mãe, antes de morrer, lhe pede que procure um certo Jeremy Fox, que pode ser seu pai, mas ninguém nunca esclarece isso (e nem o jovem suspeita). Fox é um 'contrabandista' e com ele o garoto ingressa na mítica busca ao tesouro de um pirata. O próprio Fox é um flibusteiro e, se por meio dele Lang antevê o próprio fim, a jornada é do jovem.

Um grande filme sobre o aprendizado e o rito de passagem, O Tesouro do Barba Rubra possui o espírito épico das aventuras de Rudyard Kipling e Robert Louis Stevenson, incorporando os códigos de pirataria de Hollywood. Lang contou, aqui, com a mais cara produção de sua carreira nos EUA, mas nunca teve muito apreço pelo filme. Tinha seus motivos - a Metro não permitiu que ele participasse da preparação e, quando o filme ficou pronto, o produtor John Houseman, convencido de que necessitava de 'ajustes', remontou o material à revelia do diretor. Nada disso diminui a elegância cênica e o tom nostálgico do artista que começa a se despedir dos próprios sonhos.

Na sua primeira fase alemã, do fim dos anos 1910 ao princípio dos 30, Lang foi um dos expoentes do expressionismo, que florescera na Alemanha derrotada na 1.ª Grande Guerra. Alguns de seus clássicos do movimento ficaram datados, mas a maioria da crítica vale-se dessa fase para atestar a grandeza de Lang. Sua obra-prima é mesmo expressionista - M, o Vampiro de Dusseldorf, de 1931, no alvorecer do sonoro. Para fugir do nazismo, Lang emigrou para os EUA e, embora a fase norte-americana some mais da metade de sua obra, os críticos, no geral, não lhe conferem a mesma importância.

Peter Bogdanovich foi dos primeiros a se bater pela fase hollywoodiana de Lang. O grande diretor se adaptou muito bem no cinema norte-americano. Suas narrativas de heróis que se insurgem contra o destino e desafiam a morte resultaram em grandes filmes de ação. E são filmes marcados por temas contemporâneos, ousados na época. O Tesouro, não só pelo tema, mas pelo espírito romântico, é a exceção. Um Lang atípico que, pelo tom sombrio, resume o autor. E, como aventura, toca o sublime.