A solidão que vive em Paulinho da Viola Pouco que não deságue em mera bajulação pode ser dito sobre a produção, em especial os discos lançados na década de 70, do maior sambista vivo. Mesmo nos primórdios de sua carreira, quando ainda não decidira abraçar de vez a profissão, Paulinho da Viola já deixava claro que suas joias líricas seriam destinadas a superlativos como impecável, exuberante, sublime. Os primeiros a perceber foram justamente aqueles de quem Paulinho herdou a condição de mestre: Zé Ketti e Cartola. O primeiro deu o nome, que até então estava engessado em Paulo César Faria. O segundo contribuiu com o boteco. E como sem mesa de zinco e cerveja não há samba, as lendárias rodas do Zicartola, em que, além dos dois, outros bambas marcavam presença, foram fundamentais para que os primeiros sambas de Paulinho tomassem forma.