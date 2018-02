A seus lugares

Orquestras jovens são o destaque do primeiro fim de semana do 42º Festival de Inverno de Campos do Jordão. Comandadas pelos maestros Frank Shipway e Jamil Maluf, respectivamente, subirão ao palco da Praça do Capivari e do Auditório Claudio Santoro a Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo e a Orquestra Experimental de Repertório.

A abertura oficial do festival será hoje à noite, com o violinista Pinchas Zukerman à frente da Osesp. Integrante da geração que revelou grandes nomes como Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Itzhak Perlman e Jacqueline Dupré, Zukerman fará um programa todo dedicado a Beethoven, com a Abertura As Criaturas de Prometeu, a Sinfonia nº 1 e o Concerto para Violino e Orquestra (ele volta a se apresentar no próximo sábado, dessa vez com seu conjunto de câmara, o Zukerman Chamber Players).

A Sinfônica Jovem do Estado faz seu primeiro concerto em Campos no domingo, às 11 horas, na Praça do Capivari. O programa é todo dedicado a Tchaikovsky, com O Lago dos Cisnes e a Sinfonia nº 6. A expectativa é grande pela presença do maestro inglês Farnk Shipway, que no ano passado esteve em Campos comandando a Osesp - ele passou as últimas semanas dando master classes em São Paulo e preparando a orquestra.

Já a Experimental de Repertório se apresenta na tarde de domingo, às 18 horas, no Auditório Claudio Santoro. Eles repetem o elogiado programa apresentado há duas semanas no Teatro Municipal de São Paulo. O repertório tem os poemas sinfônicos Don Juan e Till Eulenspiegel, de Richard Strauss, e A Blues Concert, de William Russo, com solos de Corky Siegel no piano e na gaita.

Ainda no primeiro fim de semana da programação, destaque, domingo às 15h30 na Igreja Matriz de Santa Terezinha, para a apresentação do Núcleo de Música Antiga da Escola de Música do Estado de São Paulo. Sob regência de Luiz Otávio Santos, os músicos vão interpretar, entre outras peças, os Concertos de Brandemburgo nº 4 e nº5, de Bach. A entrada é franca.