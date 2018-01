A separação de Heidi Klum e Seal O cantor britânico Seal e a modelo alemã Heidi Klum anunciaram ontem que estão se separando. Eles têm quatro filhos: Henry, de 6 anos, Johan, de 5, e Lou, de 2, e ainda de Leni, de 7, fruto da relação anterior da modelo com o ex-dirigente de Fórmula 1 Flavio Briatore, que foi adotada por Seal. Parece que o ciúme do cantor de 48 anos da modelo de 38 foi o principal motivo da separação. "Desfrutamos sete anos de casamento cheios de amor, lealdade e felicidade, mas após muita reflexão decidimos nos separar. Pelo bem de nossos filhos, agradecemos que se respeite nossa privacidade", diz o comunicado do ex-casal enviado à revista People. / AP