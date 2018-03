A sensual Marlene Dietrich Marlene Dietrich (1901-1992) foi um dos maiores mitos sexuais do cinema e teve uma vida marcada pelo perfeccionismo, ousadia e por amores de ambos os sexos. Uma combinação, ficção e realidade, que se misturou intimamente a ponto de, muitas vezes, não se definir a fronteira entre ambas. Foi a trajetória dessa mulher que inspirou a atriz Sylvia Bandeira a encomendar um texto para o dramaturgo Aimar Labaki. O resultado é Marlene Dietrich - As Pernas do Século, que estreia hoje no Teatro Nair Bello, com direção de William Pereira.