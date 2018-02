A SELEÇÃO BRASILEIRA Foi divulgada ontem, em Leipzig, na Alemanha, a lista dos 70 escritores brasileiros que vão participar da próxima Feira do Livro de Frankfurt, entre 9 e 13 de outubro. O número expressivo justifica-se porque o Brasil é o país homenageado deste ano do evento, o maior do mercado editorial do planeta. Entre os convidados (veja lista completa ao lado), figuram os cronistas do Estado Ignácio de Loyola Brandão, João Ubaldo Ribeiro e Silviano Santiago.