A sedução do poder

O escritor Gore Vidal, morto no ano passado, costumava dizer que a inveja é um sentimento fundamental na construção da vida americana. Após assistir à série House of Cards, que estreia dia 1º de fevereiro, na Netflix, o espectador poderá pensar também na vaidade, mesquinhez e (mais desolador) na crueldade emocional - ao menos, quando se trata de política. Ambientada em Washington, House of Cards (Castelo de Cartas) acompanha a desbravada trajetória de Francis Underwood (brilhantemente interpretado por Kevin Spacey), líder do partido majoritário da Câmera de Deputados dos Estados Unidos e um homem mestre no exercício político: habilidoso, astuto, carismático e implacável, ele não tem escrúpulos para concretizar seus objetivos. E, seguindo o mesmo rastro, estão sua mulher, Claire (Robin Wright) e sua insaciável sede de poder, e uma determinada repórter iniciante, Zoe Barnes (Kate Mara), que não se importa em chafurdar na lama da corrupção em troca de uma notícia exclusiva.

House of Cards é o primeiro grande lançamento mundial do ano da Netflix, empresa líder no serviço de transmissão online de filmes e séries de TV pela internet. Isso mesmo, House of Cards não será transmitida por algum canal de televisão, mas via tela do computador, serviço conhecido por streaming, ou transmissão instantânea online. A novidade é que todos os 13 episódios da primeira temporada estarão disponíveis de uma só vez, permitindo que o espectador assista no seu tempo, ou seja, tudo de uma vez só ou aos poucos, no horário mais conveniente. Assim, em vez de se afirmar que a série estreia dia 1º de fevereiro, o correto é dizer que estará disponível a partir desta data simultaneamente em 50 países pelo site Netflix.

"Eu nunca havia realizado um trabalho de fôlego como esse", conta ao Estado David Fincher, cineasta conhecido por filmes como Seven e A Rede Social e que aqui atua como produtor além de dirigir os dois primeiros episódios - os demais trazem assinaturas como as de James Foley, Joel Schumacher, Charles McDougall e Alan Coulter. "Normalmente, programo minha mente para contar uma história em duas horas, mas agora o desafio era pensar em um projeto com 13 horas, o que modifica até a forma de compor a direção. O que me deixou muito encantado nessa série foi a vilania e a forma maquiavélica com que se movem os bastidores do poder."

Não é à toa que o nome do escritor florentino Nicolau Maquiavel (1469-1527) é lembrado. Reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de haver descrito o Estado e o governo como realmente são e não como deveriam ser, ele notou que a política obedece a uma lógica própria, que nem sempre é a mesma dos atos humanos. Assim, pela lógica do personagem Francis Underwood, importa manter-se no poder. Mesmo que para isso ele seja obrigado a atos que o envergonhariam ou alianças que jamais faria. Amizade, amor ou lealdade são palavras vazias, protocolares, nesse mundo que obedece a leis próprias.

"Poder é a palavra chave", observa Beau Willimon, roteirista de House of Cards. "Mais que política, a série trata de poder, um conceito superior porque envolve não apenas relações políticas, mas também humanas. Basta observar o funcionamento do casamento entre Francis e Claire: mais que um relacionamento, é um negócio de sucesso. Não vemos aqui um casamento ortodoxo, pois segue regras distintas ao buscar o êxito por caminhos tortuosos. E, curiosamente, revela-se mais vitorioso que os casamentos tradicionais."

Willimon transita com facilidade por assuntos políticos. É dele o roteiro de Tudo Pelo Poder, longa dirigido e interpretado por George Clooney sobre as trapaças que marcam os bastidores da disputa do indicado do Partido Democrata para a eleição presidencial americana. Ele se valeu da própria experiência ao ter acompanhado a campanha eleitoral de 2004 junto com os democratas. Sua conclusão é que a luta pelo poder marca as relações dos homens. "Nós todos vivemos vidas políticas, quer seja quem elegemos para síndico ou para prefeito da nossa cidade. Estamos sempre tentando alcançar objetivos pessoais e satisfazer nossas necessidades, o que pode gerar conflitos quando confrontados com as necessidades pessoais dos outros. A forma como lidamos com esses conflitos é política."

O roteirista, que já visitou o Rio e a ilha de Fernando de Noronha, conta que pouco se inspirou na série original inglesa. House of Cards foi criada pela BBC na década de 1990 e tratava das artimanhas dos sucessores da primeira-ministra Margaret Thatcher para continuar agarrados ao poder. "Sou grande fã da série inglesa, especialmente pelo trabalho do ator Ian Richardson, mas nossa versão não é um remake, pois, além de se passar 25 anos depois e em Washington, trata com mais detalhamento seus temas, que são traição, lealdade, confiança, engano e a arrogante ambição. Busquei contar uma história marcada por conspirações maquiavélicas e reviravoltas."

Maquiavel volta à cena, mas, como Willimon é dramaturgo por natureza, também não se esquece de mencionar William Shakespeare como inspirador de suas linhas. Afinal, o bardo, há vários séculos, já mostrava as engrenagens da manipulação, que leva à confusão das polaridades e dos paradoxos. E, para revelar as diversas camadas de identidade de um Hamlet e a sanha pelo poder de um Ricardo III, David Fincher escalou Kevin Spacey para viver o enigmático Francis Underwood. Ao vê-lo em ação, não é difícil saber por que Spacey é tão fascinante - ele não ostenta a escandalosa beleza de Brad Pitt, mas é capaz de construir um espaço ao seu redor que não permite ao espectador saber totalmente quem ele é. "Kevin conhece o poder da palavra e revela um domínio linguístico capaz de manipular perfeitamente as inflexões de voz para atingir seu objetivo comunicativo", observa o diretor. "Ele consegue ser sedutor mesmo quando está destruindo alguém."

"É justamente isso que nos interessa nesse projeto", comenta Ted Sarandos, diretor executivo de conteúdo da Netflix. "A trama se passa em Washington e tem foco na política americana, mas são os conflitos humanos, aqueles compreensíveis tanto pelo espectador brasileiro como por um europeu, que predominam. E, pela possibilidade de ser assistida de uma só vez pela internet, a série oferece uma nova forma de experiência sensorial para esses espectadores."