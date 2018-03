A São Paulo de Joka Agostinho Apaixonado pela cidade, o fotógrafo paulistano Joka Agostinho está com a exposição Marcas de São Paulo aberta até o dia 24 de setembro no Espaço Cultural do Conjunto Nacional. Tudo começou com uma coleção de gravuras da São Paulo antiga. Depois, diante de muitos pedidos, passou a vendê-las e realizou o sonho de se dedicar em tempo integral à arte de registrar os cantos e recantos da metrópole em que nasceu há 58 anos. Profissionalmente, Joka, ou José Carlos Agostinho, fotografa desde 2001, especialmente fotos urbanas e aéreas. Mais informações sobre seu trabalho e comercialização de imagens em joka@uol.com.br.