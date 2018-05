As almas que tiverem sido tomadas pela intuição que assegura o surgimento de um mundo além do atual, governado pela mentira que domina e pela burrice de magnitude global travestida de inteligência materialista, precisam encontrar uma forma de cotidianamente se purificarem para não serem carregadas pela voragem decadente. Tempos de Lua Vazia, como o de hoje, são reais oportunidades de purificação, momentos em que sua alma tem carta branca fornecida pela autoridade cósmica, que é íntima e não distante, para praticar a sagrada arte da despreocupação. Durante a Lua Vazia abandone todo impulso de satisfazer interesses materiais e se dedique ao impensável, que é nada produzir, nada fazer buscando resultados específicos, apenas viver e sentir amor pela vida, irradiando sua melhor influência a todos.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Vai ser difícil sustentar no dia a dia tudo o que foi colocado em marcha, mas esse é o desafio que você tem pela frente. O grau de dificuldade não é previsão de segura derrota. A história está se escrevendo.

TOURO 21-4 a 20-5

O conhecimento não é de ninguém em particular, todos os humanos o mamam na mesma fonte e não se pode reclamar direitos autorais sobre as ideias. Evidentemente, nossa civilização comete grandes pecados nessa área.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Antes de aventurar-se medite alguns instantes sobre as consequências, porque essas virão, com certeza. Contudo, esta afirmação não tem por objetivo infundir medo, apenas alertar sobre o capítulo seguinte.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Ainda que pareça fraqueza, é fundamental não reagir automaticamente às provocações. Acontece que a aparente força que chama você a reagir logo se transformará no que verdadeiramente é, fraqueza.

LEÃO 22-7 a 22-8

O valor do esforço não reside no sacrifício do prazer, mas em sua alma enxergar algo maior pelo qual sacrificar-se. A associação de sacrifício com desconforto é um delírio egoísta que não se sustenta na realidade concreta.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Fazer com que seus desejos particulares prevaleçam sobre as necessidades que devem ser supridas é o princípio do egoísmo e, como tal, nunca trará nada além de sofrimento em seu ventre. Às vezes demora, mas nunca falha.

LIBRA 23-9 a 22-10

Buscar soluções simples para assuntos complexos é o caminho da fantasia. Aceite a complexidade de tudo que precisa ser mudado antes de qualquer outra coisa, pois só assim seus olhos enxergarão o caminho.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Diga somente o que depois você seja capaz de sustentar, especialmente quando fizer ameaças de qualquer tipo. Nada seria mais contraproducente do que ameaçar e depois voltar atrás. É isso que você quer, por acaso?

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Ainda que pareça inadequado tomar atitudes firmes, dado ser mais sensato colocar panos quentes na situação, no fim das contas você terá de agir de acordo com a vocação manifesta de seu coração. Somente isso solucionará.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Ainda que a primeira reação seja a de fugir dos seus deveres, eles continuarão em seu encalço e não darão descanso até que você dê conta deles. Por isso, quanto antes o fizer, melhor será para todos.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Nunca sacrifique a firmeza necessária em nome de manter as coisas serenas nos relacionamentos. Comprometer os princípios que guiam seus passos e atitudes seria você deixar de ser quem você verdadeiramente é.

PEIXES 20-2 a 20-3

As medidas emergenciais não podem se prolongar, pois dessa forma perderiam sua força e se transformariam em meras atitudes autoritárias que dariam, afinal, resultados radicalmente contrários aos pretendidos.