Objetivamente não há razão nenhuma para este planeta nosso continuar sendo um lugar de sofrimento e pena para a esmagadora maioria de nossa humanidade. Há recursos, tecnologia e meios administrativos para sentar as bases do progresso e bem-estar coletivo e pessoal, ficando sob o critério de cada uma das almas humanas aproveitar ou não a oportunidade. Porém, temos sistemas administrativos e políticos estruturados em ideologias coercivas e exploradoras que resultam na injustiça nossa de cada dia dos que trabalhamos quase que exclusivamente para pagar impostos e nada receber em troca. A revolta contra os ditadores dos países árabes não é diferente da revolta que se cozinha no Ocidente contra essa política absolutamente injusta.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Apesar de tudo indicar que se deva seguir em frente e que as coisas ficaram o mais claras possíveis, uma pulga atrás da orelha de sua alma continua indicando que existe algo inexplicável que não funciona direito.

TOURO 21-4 a 20-5

Dizem por aí que se você pretende que algo seja benfeito, que então deva fazê-lo com as próprias mãos. No tempo atual, em que a competição está sendo substituída pela colaboração, esse provérbio não funciona mais.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Atreva-se a dar um passo além dos receios e temores. Você não precisa deixar de sentir medo, isso seria impossível, mas você pode ir em frente a despeito desse sentimento. Isso requer presença de espírito e coragem.

CÂNCER 21-6 a 21-7

As pessoas dizem que querem a paz, mas fazem de tudo para se estressar. Faça você diferente, aproveite a deixa que o destino oferece para dar fim a discórdias tão antigas que ninguém mais lembra como começaram.

LEÃO 22-7 a 22-8

Sua alma sabe que alguém deve tomar a dianteira e dar o braço a torcer. Porém, sabe também que apesar da atitude ter de ser tomada por todos os envolvidos, quando alguém toma a dianteira o resto encosta e nada faz.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Comece a pensar suas conquistas em nome de beneficiar as pessoas de sua família, seu círculo íntimo, irradiando em seguida as melhores influências possíveis para todas as pessoas do mundo. Esse é o caminho espiritual.

LIBRA 23-9 a 22-10

A preservação da leveza e alegria é muito mais importante do que debruçar-se sobre os assuntos difíceis de grande porte, tentando solucioná-los. Divida esses assuntos em tarefas menores que possam ser concluídas com rapidez.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Prefira a eficiência e use-a para substituir a impaciência com que você trataria aquilo que faz demorar demais o usufruto dos resultados. Eficiência é você colocar seu conhecimento em prática sem deter-se para discutir.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

É necessário aproveitar o fim da parte mais árdua das negociações para a alma respirar aliviada. Porém, tenha em mente que as coisas não terminam por aí, que tudo continuará requerendo sua atenção.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Neste momento suas sacrossantas razões parecem ter sido expostas à dúvida e não haverá como voltar atrás e garantir a mesma certeza anterior. Por isso, melhor ponderar sobre a possibilidade de mudar de opinião.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A todo momento que sua alma se sente entusiasmada e prestes a tomar alguma atitude transformadora, as circunstâncias bloqueiam e produzem adversidades. Será que você deve tomar isso como um sinal? Só a sua alma saberá.

PEIXES 20-2 a 20-3

Melhor será que você se atreva a tomar atitudes inusitadas, pois ainda que estas lhe causem receio e incerteza, na prática vão mostrase infinitamente mais eficientes do que o repertório de atitudes normais.