A reunião secreta dos infelizes Os infelizes reuniram-se pela terceira vez em um pequeno prédio, de onde podiam ouvir a música que vinha das lojas da Rua Teodoro Sampaio. Uns dizem que foi na Rua Cristiano Viana, outros na Alves Guimarães e ainda na Capote Valente. Não há certeza. Havia oito membros a mais do que na segunda reunião que não tinha sido nada fraca. As pessoas apareceram de orelhada, vieram no boca a boca. A não divulgação por meio de um pequeno anúncio classificado foi deliberação do primeiro encontro. Desnecessário gastar dinheiro. Tiveram razão aqueles cinco primeiros associados.