A representação do corpo na tela O Espaço Itaú de Cinema promove de 4 de agosto a 6 de outubro o curso No Limite e Bordas do Corpo. Ministrado por Ana Figueiredo, o curso (composto por oito encontros, sempre aos sábados, das 10 h às 13h30) mergulha no universo do corpo representado no cinema. Formada em dança, educação e sociologia, ela vai explorar a questão do corpo em si, afetando e sendo afetado por seu entorno. Como ponto de partida três diretores foram selecionados: Lars von Trier com Melancolia, Pedro Almodóvar com A Pele Que Habito e Valérie Donzelli com A Guerra Está Declarada. Mais informações pelo tel.: 11 3266-5115 ou pelo e-mail cursos@cinespaco.com.br.