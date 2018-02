A reorganização

Perante o crepúsculo da civilização que experimentamos em todas as medidas imagináveis, a única forma eficiente de contra-arrestar o estresse disso é fazer uso da virtude que nos torna humanos. Nós somos eficientes organismos cósmicos de criatividade. A civilização que hoje decai é nosso invento e está no fim porque emergiu de dentro de nosso ser, como é próprio, a ideia de uma forma melhor de nos relacionarmos mutuamente, com a natureza e tudo o mais. Apesar de essas afirmações parecerem distantes da realidade cotidiana feita de pagar contas e satisfazer desejos, todas elas têm reflexo no dia a dia. O estresse, então, será superado com cada um de nós se esforçando para reinventar esse cotidiano, nos organizando agora de forma colaborativa para substituir o antigo esquema de competição e isolamento.

ÁRIES 21-3 a 20-4

As adversidades se alimentam do bom senso e pareceria necessário deixar de lado a vontade de empreender. Porém, na hora de ir dormir a alma fica sozinha consigo mesma e reconhece que empreenderá apesar de tudo.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Busque apoio e incentivo no mundo invisível, onde se encontra a turma daqueles que desde sempre orientam a humanidade pelo melhor caminho possível. Ajuste-se às leis cósmicas e essas protegerão você o tempo inteiro.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Você não precisa de uma grande tacada para transformar tudo, isso não vai acontecer. Você tem ao seu dispor os pequenos assuntos cotidianos que, se bem organizados e transformados, operarão a grande magia desejada.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O futuro não será mais seguro como resultado de recursos materiais acumulados. O futuro será mais seguro se todo mundo fizer circular livremente os recursos materiais. Assim a riqueza se renovará constantemente.

LEÃO 22-7 a 22-8

De que vale conhecer bem algum assunto se não haverá nada concreto para manifestar e compartilhar o conhecimento? De muito pouco, realmente o valor do conhecimento que não for compartilhado será ínfimo.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A hora é propícia para você se recolher e rever os passos que deu e que trouxeram você até aqui e agora. Em vez de se debater tentando se livrar das limitações faça amizade com elas e aproveite-as para rever tudo.

LIBRA 23-9 a 22-10

Está em jogo o bem comum, aquilo que deveria ser a maior responsabilidade de todas as pessoas, mas que na prática tem sido deixada no fundo da gaveta e esquecida. Agora sua alma se encontra às voltas com o bem comum.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Quanto mais se conversar, mais longe as coisas ficarão de ser devidamente resolvidas. Todas as informações já foram enunciadas ao longo dos meses anteriores, agora o caso é de arregaçar as mangas e fazer.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Quanto mais radical você for no sentido de renovar seu repertório de atitudes cotidianas, mais rapidamente superará as questões que se tornaram preocupantes. É tudo uma questão de ponto de vista e de prática.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Permita que as pessoas sejam incoerentes, nada lhes cobre nesse sentido. Pense que a incoerência seria atualmente a forma mais salutar de demonstrar que o mundo inteiro está se transformando radicalmente.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

O conhecimento intuitivo é aquele que você percebe através da prática com a estranha sensação de não ter sabido antes que você o conhecia. Ao compartilhar o conhecimento e praticando a vontade de ajudar, surge a intuição.

PEIXES 20-2 a 20-3

É desnecessário ater-se a regras que não mais protegem seu caminho e, pelo contrário, começaram a criar obstáculos em vez de facilidades. Só uma coisa é necessária, você iniciar a mudança antes dessa fazê-lo por você.