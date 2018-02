A reinvenção do alienígena

Numa entrevista com o repórter, em Londres, Ridley Scott disse que, cansado de assistir ao que considerava o desvirtuamento de sua série do alienígena, ele propôs à empresa Fox uma retomada da saga de Alien. O projeto demorou e, ao contrário da intenção original do diretor - uma sequência -, virou uma prequel, mostrando justamente a origem do monstro do espaço.

Prometheus já virou piada na internet. O filme promete, mas não cumpre, anunciam os internautas. Não deixa de ser verdade - em parte. mas o público que assistiu aos quatro primeiros filmes - o de Ridley Scott e, depois, os de James Cameron, David Fincher e Jean-Pierre Jeunet - dificilmente resistirá à tentação de conferir como tudo começou. Uma odisseia no espaço, rumo a um planeta. A cientista Noomi Rapace, que comanda o grupo, acredita que seja um convite - de quem? Outros integrantes da expedição têm uma agenda própria e, quando se trata de um empreendimento que custou bilhões de dólares, você pode estar certo de que alguns desses interesses são 'inconfessáveis'.

Misto de ação e indagação metafísica e existencial - na vertente de 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Ridley Scott -, Prometheus não nega fogo naquilo em que Ridley Scott excede. O visual é impressionante, inclusive a forma como o diretor reinventa o décor sombrio e o próprio alien criado pelo artista H.R. Giger.

Noomi Rapace, a garota com a tatuagem do dragão (na versão sueca dos best-sellers), substitui a oficial Ridley (Sigourney Weaver) como heroína da trama. Scott continua apostando em mulheres fortes. Ele próprio diz que é uma herança de sua mãe. Charlize Theron é outro nome forte do elenco e, depois de Shame, de Steve McQueen, você não perde por esperar para ver Michael Fassbender como robô.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PROMETHEUS

Direção: Ridley Scott. Elenco: Charlize Theron, Michael Fassbender, Noomi Rapace, Patrick Wilson. Estreia prevista para sexta-feira.