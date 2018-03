O caminho do inferno é pavimentado por todas as boas intenções que os humanos enunciaram ao longo do tempo, mas nunca levaram à prática. Estamos no inferno da indolência que, ainda por cima, se reveste de empáfia. Porém, isso nos conduz também ao momento em que teremos de renunciar ao julgamento e condenação de nossos semelhantes, independente da profundidade e vileza de seus crimes, pois todo nosso reino humano, sem distinção, é ativamente culpado, por omissão ou por intenção, de ter conduzido o mundo ao estado em que se encontra atualmente. Não é mais o caso de julgamento ou condenação, agora teremos de praticar algo extremamente difícil, a redenção, o duro trabalho de recuperação de um mundo podre e decadente através do amor, do perdão e do estreitamento de vínculos de cooperação.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Nenhuma responsabilidade é excessiva, tudo se encontra dentro da medida justa de sua capacidade. É a má vontade, sempre insidiosa, a que sugere que os acontecimentos estejam além do limite dos seus deveres.

TOURO 21-4 a 20-5

Decida com espontaneidade, mas sem impulsividade, o que fazer a seguir perante os trancos e solavancos que o mundo produz com uma frequência absurda nos dias de hoje. A espontaneidade alimenta-se da intuição.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Depositando um pouco mais de confiança nas pessoas próximas e também naquelas eventuais das quais você depende, sua alma perceberá que sobra mais tempo livre, pois o nível de preocupações desce consideravelmente.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Tomar a iniciativa e fracassar é dolorido, mas acontece até com as pessoas mais eficientes e bem preparadas. Por isso, não se exceda no julgamento crítico nem na culpa que sentir; deixe passar e volte a tentar.

LEÃO 22-7 a 22-8

Demonstre ternura e compaixão por aqueles que se encontram numa situação frágil ou mesmo desamparados. Abra seu coração para que os melhores sentimentos fluam livremente e seu ser demonstre o valor da generosidade.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Neste momento seria um erro tentar isolar-se e evitar contato com os problemas que afetam as pessoas próximas. Não há mais problemas particulares, há um só problema que toda nossa humanidade deve resolver em conjunto.

LIBRA 23-9 a 22-10

Os dramas são reais, mas precisam ser observados com certo distanciamento, de modo que adquiram sua verdadeira relevância e pertinente dimensão. Quando enfrentados emocionalmente, tornam-se desproporcionais.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A verdade não é relativa, não há uma verdade para cada indivíduo. Se assim fosse, não seria possível a comunicação. Essa, a comunicação, somente pode acontecer porque há algo em comum entre todos nós, a verdade.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Todos buscam recompensas imediatas, porque esse é o convencimento geral a respeito de como a vida deve ser administrada. Esse imediatismo, no entanto, torna as pessoas cegas a assuntos de maior relevância.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

As crises que o mundo produz não são inesperadas, mas avisadas há muito tempo. São estressantes e preocupantes, mas ao mesmo tempo contêm em seu ventre a possibilidade de uma

maravilhosa transformação.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

As pessoas continuarão achando que levarão vantagem pensando mais nelas do que em seus semelhantes, evitando por isso prestar ajuda quando requerida. Mal sabem elas que é assim que ficarão para trás no caminho.

PEIXES 20-2 a 20-3

Surpreenda o mundo permitindo que o melhor de você se expresse livremente, sem amarras nem vieses. O melhor de você é aquela dimensão do ser que não hesita em prestar ajuda quando ela for convenientemente pedida.